SA 6 GODINA ODVEDENA U ARISTOKRATSKI PEDOFILSKI KLUB: ‘Vezali su me lancima i tjerali da jedem fekalije’

Gotovo šest godina trajala je noćna mora u koju je ova žena dospjela zbog nemara i požude odraslih ljudi oko nje. Do 12. rođendana je bila silovana 1700 sati.

Danas 53-godišnja Anneke Lucas prodana je belgijskom aristokratskom pedofilskom klubu kad joj je bilo svega šest godina. Bila je silovana nebrojeno puta, teško joj je reći koliko, ali brojala je sate. Šest sati tjedno je bila tretirana kao objekt požude poremećenih aristokrata. Ukupno 1700 sati do 12. godine svog života.

“U taj pedofilski klub prvi put me odvela žena koja je radila kao čistačica za moju majku. Ona i njen muž su me odveli za vikend kako bi me čuvali i njen muž me tada odveo na to mjesto. Nakon toga se u sve uplela i moja majka te me na kraju ona vodila. Moja majka nikada zapravo nije bila majka. Bila je vrlo bolesna žena, psihopatkinja”, rekla je Anekke za Global Citizen.

Djeca su uvijek šutjela

Oko svog šestog rođendana je prvi put odvedena na orgije. Iskorištavali su je u sado mazo seansama, bila je vezana lancima s psećom ogrlicom oko vrata te prisiljena da jede fekalije. ‘Nakon toga sam samo ležala tamo poput nekog slomljenog predmeta, ponižena’, rekla je.



Ona, kao ni ostala djeca koja su bila ubačena u taj pedofilski klub nikada nisu prijavila što im se događa jer su živjeli u strahu. Svakodnevno im se prijetilo, gledali su mučenja i ubojstva druge djece koja su željela prijaviti zlostavljanje.

Stol crn od krvi

Njeni roditelji ponašali su se kao da se ništa ne događa, pa se tako ponašala i ona sama. Nakon pet i pol godina zlostavljanja i silovanja, odlučeno je da Anekke više nije od koristi (postala je prestara) te da bi je trebalo ubiti.

“Sjećam se da sam bila vezana za nekakav mesarski blok koji je bio potpuno crn od krvi djece koja su bila na njemu prije mene. Jedan muškarac je tjerao petero djece da mi naude. To je bila neka vrsta indoktrinacije, trajalo je nekoliko sati, gasili su mi cigarete po rukama”, kaže Anekke koja je na kraju ostala živa jer se čovjek koji ju je mučio nagodio s jednim političarem odgovornim za ovaj pedofilski klub.

Muškarac koji ju je mučio bio je jedan od optuženika u čuvenom belgijskom slučaju Dutroux koji je, kad je izbio 1996. godine, trebao razbiti belgijsku pedofilsku mrežu. Ipak, osam godina kasnije, Marc Dutroux je jedini koji je dobio kaznu doživotnog zatvora.