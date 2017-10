‘S 22 SAM ZARADIO KOLIKO NEKI NEĆE ZA ŽIVOTA’: Propali industrijski grad postao je svjetski centar omražene industrije

Veles, grad u središnjoj Makedoniji, za vrijeme Jugoslavije zvao se Titov Veles i bio je čuven po proizvodnji porculana. Industrija je propala, no Veles je danas u svijetu poznat po proizvodnji – lažnih vijesti!

Taj sivi uspavani grad na obali Vardara pročuo se nadaleko u vrijeme prošlogodišnjih američkih predsjedničkih izbora. U Velesu je, naime, desetak mladih webmastera putem internetskih stranica smišljalo, pisalo i plasiralo američkoj publici lažne vijesti (fake news) i to skoro isključivo one koje su pogodovale Donaldu Trumpu. Svakim klikom – a bilo ih je na milijune – kapnula bi lova na njihove bankovne račune. CNN piše kako su neki od tih jedva punoljetnih mladića preko noći postali milijunaši. http://money.cnn.com/ interactive/media/the- macedonia-story/





„Sve dok ljudi čitaju, ne zanima me istina“

Jedan od tih pionira industrije lažnih vijesti u Velesu je 24-godišnji propali student prava koji se novinarki CNN-a predstavio kao Mihajlo. Pravi identitet krije iz straha da njegov “zlatni rudnik” ne bude zatvoren. Noću Mihajlo postaje Jessica i krstareći internetom pod tim imenom širi razne protrumpovske memove. Na svojoj web-stranici i Facebooku on obajvljuje priče ciljajući na konzervativnu američku publiku. Priče su većinom političke i uglavom nemaju veze s činjenicama. No, Mihajlo se time ne zamara.

“Sve dok ljudi čitaju, to me ne zanima. S 22 godine zaradio sam više nego što će mnogi u Makedoniji zaraditi za čitavog života”, kaže mladi proizvođač lažnih vijesti.

On dnevno zaradi 2500 američkih dolara od reklama na svojoj web-stranici, dok je prosječna mjesečna plaća u Makedoniji 426 dolara. Ta dobit prvenstveno dolazi od oglasa preko Googleovog servisa AdSense koji diljem interneta postavlja ciljane oglase, a svakim klikom, autoru na račun kapne ponešto novca. I tako, klik po klik… Mihajlo je od zarade kupio kuću svojoj obitelji, a mlađoj sestri plaća školovanje. U jednom trenutku za njega je radilo petnaest ljudi, uključujući i dvojicu autora tekstova u SAD. Jedna njegova web-stranica imala je milijun i pol pratitelja putem Facebooka, uglavnom Amerikanaca. No, tu su mu stranicu nedavno blokirali Google i Facebook koji su u zadnje vrijeme pooštrili mjere za sprečavanje širenja lažnih vijesti. Sve to nije pokolebalo Mihajla koji je već pokrenuo sličan projekt fokusiran na sljedeće predsjedničke izbore u SAD 2020. godine.

“Glavni cilj mi je pripremiti stranicu kakvu sam imao uoči lanjskih predsjedničkih izbora”, kaže ovaj web-manipulator iz Velesa.

„Biznis se proširio poput požara“

Mirko Česelkoski ima, pak, već desetogodišnje iskustvo s kreiranjem web-stranica koje ciljaju na američku publiku. Počeo je sa specijaliziranim stranicama o zdravlju, automobilima, tračevima… a onda je jednoga dana otkrio i shvatio potencijal tzv. fake newsa. Sada u Velesu educira mlade o industriji lažnih vijesti. Uči ih finesama tog posla tvrdeći da od svojih web-stranica mogu zaraditi i do 1200 dolara mjesečno, trostruko više od tamošnje prosječne plaće.

“U gradu je mnogo mladih, a posla nema tako da se ovaj biznis proširio poput požara”, kaže Česelkoski. Tvrdi da je oko stotinjak njegovih učenika aktivno na raznim američkim političkim siteovima. On ih podučava kako da im web stranice izgledaju profesionalno, oponašajući one velikih i etabliranih medija. Pritom koristi web-adrese koje također zvuče ozbiljno i autentično:usaelectionnews.com, everydaynews.us ili trumpvision365.com.

Osim toga, studente uči tomu kako da stvore viralnu priču. Trik je, kaže, jednostavan. Treba samo uzeti neku postojeću priču koja je aktualna u SAD i zatim je opremiti da bude “još senzacionalnija”. Pritom je, ističe, najvažniji naslov. Česelkoski se novinarki CNN-a pohvalio da su četiri njegova studenta u međuvremenu postali milijunaši koji su od zarade kupili skupe automobile i kuće.

Za razliku od prethodne makedonske vlade desnog centra na čelu s VMRO-DPMNE, nedavno ustoličena vlada socijaldemokrata Zorana Zaeva s mnogo manje naklonosti gleda ovu novorazvijenu industriju u Velesu. Glasnogovornik Vlade nedavno je najavio pokretanje inicijative da se na međunarodnoj razini poduzmu napori za sprečavanje lažnih vijesti te razviju alati za njihovo otkrivanje.

Momci iz Velesa postali su noćna mora Clinton i Obame

S druge strane, donedavni gradnačelnik Velesa i član VMRO DPMNE Slavčo Čadijev s velikim je simpatijama gledao na tvornicu lažnih vijesti u svome gradu. Čak je neke od web-mastera želio zaposliti u gradskoj upravi, no nije ih mogao platiti onoliko koliko oni zarađuju u virtualnom svjetu. Sve to ne čudi s obzirom na činjenicu da je gotovo polovina mladih u Makedoniji nezaposlena, a slična je, ako ne i gora situacija u Velesu. Grad je pun praznih tvornica, siromašan i devastiran. A iz njega se značajno utjecalo na ishod američkih izbora.

Tjednima nakon Trumpove pobjede američki su političari i analitičari pokušavali utvrditi jesu li i u kojoj mjeri lažne vijesti utjecale na ishod izbora. Hillary Clinton čak je javno prozvala “dečke iz Makedonije koji vode web-stranice s lažnim vijestima” izrazivši sumnju da rade za Ruse. The New Yorker je, primjerice, izvijestio kako je Barack Obama čitav sljedeći dan nakon Trumpove pobjede proveo sa savjetnicima „gotovo opsesivno“ razmatrajući učinke priča plasiranih iz Velesa.

Nakon svega je i Mark Zuckerberg, osnivač i vlasnik Facebooka, odlučio pooštriti mjere protiv širenja lažnih vijesti na najvećoj društvenoj mreži, a slično su poduzeli i u Googleu. Momci iz Velesa kažu da im je blokirana većina računa na Googleu i profila na Facebooku. No već su se dosjetili kako da lako i jeftino zaobiđu blokade: od klinaca iz osnovne škole kupuju profile na Fejsu za 2-3 eura, pa potom promjene njihova imena da zvuče američki i dalje rade po svome. I Mihajlo je to učinio, a statuse će i daje najčešće pisati o Trumpu jer to je, kaže, najisplativije.

“Ponekad pišem i o Hillary i Bernieju Sandersu, ali od toga se ne da puno zaraditi“, priznaje na kraju.