RUSKI DUŽNOSNIK RAZBJESNIO SRBE SVOJOM TEORIJOM O NJIHOVU PORIJEKLU: ‘Vi ste mali Rusi i dolazite sa Sjevernog pola’

Novi ravnatelj Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu Viktor Guljevič mandat je započeo, po mnogima šokantnom, izjavom da su Srbi ‘mali Rusi’ i na tome se nije zaustavio. Guljevič je dodao da bi se ta teza možda mogla i znanstveno dokazati. Koliko god da su im Rusi dragi, Srbi su prilično poludjeli…

Samo mjesec i pol dana nakon dolaska na mjesto ravnatelja Ruskog centra u Nišu, Viktor Guljevič odlučio je Srbima objasniti odakle potječu i kojem narodu pripadaju. Svoje domaćine proglasio je Rusima, a kao pradomovinu Srba odredio je ni više ni manje nego Sjeverni pol.

“U slobodno vrijeme se zanimam povijest drevnih ruskih plemena i naroda, mnogo sam o tome čitao. Neki stručnjaci tvrde da su se Rusi iz područja Sjevernog pola selili na jug zbog klime te naseljavali Europu i druge dijelove svijeta. Tako da, možda se može i znanstveno dokazati kako su Srbi “mali Rusi”, kaže Guljevič.

Posprdna fraza





Zbog velikog utjecaja Moskve na Beograd, i ranije su Srbi nazivani “malim Rusima”, ali prije svega od stranih medija kao (donekle uvredljiva) prispodoba. No još je veći paradoks što slične teze imaju i neki srpski ekstremisti, koji bi se kao nacionalisti trebali svim silama boriti kako bi dokazali srpsku jedinstvenost. O Srbima kao malim Rusima je tako svojevremeno govorio i Vojislav Šešelj.

S druge strane, protiv teze da su Srbi “mali Rusi” govorili su pripadnici vladajuće koalicije, nedavno i srbijanska ministrica eurointegracija Jadranka Joksimović.

“Mi smo Srbi! Nismo “mali Rusi” i nismo “trojanski konj” za ruske interese u EU. Ali, poštujemo podršku i odnos prema našim interesima koje je Ruska Federacija pokazala i to ne krijemo. Zbog toga im nismo uveli sankcije”, kazala je Joksimović.

I rusofili su prilično uvrijeđeni

Čak i najzagriženiji rusofili, poput Dušana Bajatovića, direktora “Jugorosgasa”, kažu da je takva teza, u krajnoj liniji, uvredljiva.

“Kao narod nismo ni velikosrbi nacionalisti, niti smo “mali Rusi”. Mi smo Srbi, Slaveni i pravoslavci. S braćom Rusima imamo besprijekorne povijesne odnose i mnogo zajedničkih povijesnih i aktualnih interesa. Sve ostalo su teško prihvatljiva pojednostavljenja”, kaže Bajatović za Blic.

Govori Srbima da nemaju identitet

Neki u izjavi ravnatelja humanitarnog centra vide dublji problem.

“Mi smo očigledno izgubili identitet, a taj gospodin to ne bi rekao da je mislio da ovdje neće biti pozdravljen zbog toga. Znao je da će mu aplaudirati zbog takve izjave. On je ovim htio reći: vi nemate svoj identitet, izgubljeni ste u vremenu i prostoru, a mi ćemo vam reći tko ste” objašnjava za “Blic” kulturolog Ratko Božović, dodajući kako ovo nije neobično za ruske dužnosnike i da je sve to u službi većih ruskih interesa.

“Na nebu Bog, na zemlji Rusija”

Ruse je u Srbiji veličala i bliska suradnica Vladimira Putina i visoka ruska dužnosnica Valentina Matvijenko, koja je nedavno boravila u Beogradu. Ona je tijekom svog posjeta podsjetila na srpsku poslovicu – “Na nebu Bog, a na zemlji Rusija”.

“Takve riječi, misli i osjećaji žive stoljećima, prenose se sa generacije na generaciju, zato što oni idu iz dubine duše”, rekla je Matvijenko i istaknula da jedinstvo Rusije i Srbije treba čuvati, jačati i prenositi na buduće generacije.

Ipak, ima i poslovica koja glasi: “Bog visoko, Rusija daleko”.