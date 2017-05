RUSKE VLASTI ZABRANILE JEHOVINE SVJEDOKE ZBOG EKSTREMIZMA: ‘Svi koji su nas pokušali uništiti, loše su završili’

Rusko Ministarstvo pravosuđa 20. travnja proglasilo je Jehovine svjedoke, vjersku organizaciju s oko osam milijuna članova diljem svijeta, terorističkom organizacijom i zabranilo njezino djelovanje.

U Rusiji, prema procjeni, ima oko 165 tisuća pripadnika Jehovinih svjedoka. Ruske vlasti ni kroz poviejst nisu bilie prijateljski nastrojene prema njima, pa su bili zabranjivani ili, u boljem slučaju, prešućivani. Staljin je 1951. godine protjerao njih osam tisuća u Sibir, što je u ono vrijeme bilo čak 80 posto pripadnika njihove zajednice u Sovjetskom Savezu.

RUSIJA ZABRANJUJE DJELOVANJE JEHOVINIH SVJEDOKA: ‘Oni su ekstremistička organizacija’

Propagiraju svoju nadmoć i nasilje spram drugih vjera

Hrvatsko izdanje portala Russia Behind The Headlines (RBTH) piše da je posljednjih godina nekoliko regionalnih kongregacija Jehovinih svjedoka potpuno ugašeno, a preko 60 njihovih publikacija proglašeno “ekstremističkim materijalima”. Ministarstvo pravosuđa Rusije je 15. ožujka podnijelo tužbu Vrhovnom sudu, tražeći da se organizacija zabrani kao ekstremistička skupina.



Svoju optužbu rusko Ministarstvo pravosuđa temelji na tiskanim materijalima koji navodno propagiraju superiornost Jehovinih svjedoka nad drugim religijama i opravdavaju nasilje spram sljedbenika drugih vjera. Istog dana zamjenik ministra pravosuđa Sergej Gerasimov naložio je obustavu svih aktivnosti Jehovinih svjedoka u zemlji do odluke suda, piše RBTH.

Glavni argument predočen tijekom saslušanja bili su deseci presuda protiv regionalnih ureda Jehovinih svjedoka na koje sjedište crkve, tzv. Administrativni centar, nije uopće reagiralo.

Odvjetnici koji predstavljaju crkvu Jehovinih svjedoka kazali su da regionalne kongregacije ne šalju izvještaje centru te da stoga prigovori protiv njih ne mogu biti osnova za zabranu svih Jehovinih svjedoka. Također tvrde da Administrativni centar nikada nije bio uključen u saslušanja niti je ikada primio upozorenja od Ministarstva pravosuđa.

U nekim regijama konkurencija su Pravoslavnoj crkvi

Pokušaj vlasti da zabrani Jehvovine svjedoke iznenadila je mnoge dužnosnike i javne osobe. Maksim Ševčenko, član Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava te predsjednik Centra za strateške studije religije i politike suvremenog svijeta, smatra da se tužba koju je podnijelo Ministarstvo pravosuđa protivi temeljnim načelima slobode mišljenja.

On također smatra da bi razlog ovog progona mopgao ležati u činjenici da se Jehovini svjedoci javljaju u ekim sredinama kao konkurencija Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

“Jehovini svjedoci teško da se mogu nazvati ekstremističkom organizacijom. Nikada nisu organizirali terorističke napade niti su pozivali na nezakonite akcije. Često ih se optužuje da prezentiraju svoju religiju kao konačnu istinu, ali mnoge crkve to čine. Mislim da je pravi razlog za ovaj progon činjenica da oni ljudima prilaze izravno, da propovijedaju licem u lice, te da se tako natječu s Ruskom pravoslavnom Crkvom u nekim regijama. Očigledno je da su iza cijele priče Moskovska patrijaršija i najviši sigurnosni dužnosnici”, ističe Ševčenko.

Godišnja konvencija u Kraljevskoj dvorani u Moskvi

Dopisnik portala RBTH uspio je nazočiti jednom okupljanju Jehovinih svjedoka u Moskvi. Ono je doržano u prosotoru koji nazivaju Kraljevskom dvoranom u Mihalkovskoj ulici, dvaanestak kilometara od Kremlja. Jehovini svjedoci vlasnici su čitave zgrade u kojoj se nalazi Kraljevska dvorana, a štite je zaštitari odjeveni u crna odijela kojis u također članovi kongregacije.

Prije nego što su ga pustili da prisustvuje okupljanju, ispitivali su novinara o svrsi njegovog dolaska.

U dvorani u kojoj se natiskalo tristotinjak ljudi uz redvonu crkvenu službu održavala se jedna od dvije godišnje posebne konvencije kojoj prisustvuje cijelo vodstvo.

Svi okupljeni držali su Bibliju i bilježnicu za pisanje zabilješki, a posebnu pažnju je privukao zadnji govor koji je održao Nikolaj, putujući nadglednik. U hijerarhiji Jehovinih svjedoka putujući nadglednik, piše RBTH, ima dužnost nadgledasti nekoliko lokalnih kongregacija, od kojih svaka broji između 50 i 100 ljudi. On daje i upute svojim sljedbenicima, živeći od njihovih donacija.

“Jehova će vrlo uskoro uništiti stari svijet – svijet nepravde – i samo će oni koji nisu zastranili s puta vjere biti u potpunosti nagrađeni”, kazao je Nikolaj tijekom svoga govora. Na koncu se publici obratio zapitavši: “Hoćemo li dati skroman prilog onima koji su organizirali ovu konvenciju kao izraz naše zahvalnosti?”

Zabranjeno im je stenjati tijekom seksa

Potencijalnim članovima Jehovinih svjedoka savjetuje se da ne stupaju u brak s nevjernicima, a zabranjuje im se rad u vladi, sudjelovanje u prosvjedima i okupljanjima (bilo opozicijskim, bilo provladinim), služiti u vojsci, ustajati kada svira državna himna, pa čak i stenjati tijekom seksa.

Dopisnik RBTH razgovarao je s Jekaterinom koja kaže da se Jehovinim svjedocima pridružila nakon što ju je prije mnogo godina pretukao očuh. Očajna je sjedila na podu i molila se Bogu, a u tom trenutku netko je zazvonio na vratima. Bili su to Jehovini svjedoci. Uzela je od njih dvije knjige koje su promijenile život i njoj i njezinom očuhu. Sada oboje idu od stana do stana i govore ljudima o Jehovi te im nude knjige.

Osnivač Jehovinih svjedoka, američki sudac Joseph Rutherford, napisao je kako je do nove vjere došao dok je studirao kako bi postao odvjetnik, a pola je radnog vremena radio kao prodavač knjiga. Njegovi potencijalni kupci su mu često govorili da se gubi, pa je tako sam sebi obećao da će jednoga dana, kada bude dobro zarađivao, definitivno kupovati knjige od mladih prodavača. Naposljetku je ispunio svoje obećanje, a ispalo je da su knjige koje je kupio udžbenici istraživača Biblije. Za Rutherforda je to bio znak i on se u potpunosti posvetio Božjoj službi, piše RBTH.

Predstavnik Dume vjeruje da je progon neizbježan

Jehovini svjedoci u Rusiji su suočeni s kaznenim progonom kažnjivim do šest godina zatvora. Vladimir Rjahovski, član Stručnog vijeća Odbora Državne Dume za javne udruge i vjerske organizacije, uvjeren je da je progon neizbježan.

“Mnogi kažu da do toga vjerojatno neće doći; pa, ja kažem da sigurno hoće. Godine 2009. je zabranjena lokalna kongregacija u Taganrogu, zatim su 2012. uzeli policijske snimke, snimili službu i započeli kazneni postupak koji je trajao dosta dugo. Presude su počele pristizati tek krajem 2015. godine. Naravno, radilo se samo o novčanim kaznama i suspenzijama, no sve su to bile osude, a sada stvari postaju još gore. Ovaj put nije riječ samo o jednoj kongregaciji. Radi se o čitavoj Rusiji”, kazao je Rjahovski.

Anatolij, Jehovin svjedok iz Moskve, kaže da unatoč zabrani neće odustati. Za početak će podnijeti žalbu na odluku Vrhovnog suda.

“Svi koji su nas ikad pokušali uništiti, loše su završili. Hitler nas je htio spaliti u pećima; Staljin nas je htio poslati da trunemo u Sibiru – i gdje su oni sada? Oni su prokleti – a mi živimo. Preživjet ćemo. Nećemo odustati”, kazao je.