RUSIJA NAPRAVILA GOLEM KORAK U NAORUŽAVANJU: Putin potvrdio – kupili su deset supersoničnih bombardera

Vladimir Putin rekao je da će ruska kupovina deset ‘hi-tech’ supersoničnih bombardera ojačati nuklearne kapacitete te zemlje, piše Independent.

Moderna verzija hladnoratovskog bombardera

Modernizirani strateški bombarderi TU-160M, pod kodnim nazivom NATO-a ‘Blackjack’, bit će dostavljen ruskim zračnim snagama u razdoblju do 2027. godine, a stajat će ih to oko 15 milijardi rubalja. Veliki zrakoplov koji ima mogućnost protezanja krila unazad kako bi postigao veću brzinu, modernizirana je verzija hladnoratovskog bombardera koje je SSSR namjeravala koristiti u slučaju nuklearnog rata. ‘Ovo je ozbiljak korak unaprijed u razvoju naše visokotehnološke sfere i jačanju mogućnosti obrane naše zemlje’, rekao je Putin, koji je promatrao let strateškog bombardera u četvrtak.





60 posto učinkovitiji od stare verzije ovog bombardera

TU-160m može nositi 12 krstarećih raketa i 12 nuklearnih projektila kratkog dometa, a može bez prestanka letjeti više od 12 tisuća kilometara. Putin, koji čeka svoj reizbor 18. ožujka, mogao bi tada ponovno pobijediti, pokazuju dosadašnje ankete. Obišao je tvornicu u kazano, gdje se novi zrakoplov gradi, kao i pistu, hangare i moderne radionice. Pod Putinom, koji dominira ruskom politikom posljednjih 18 godina, Rusija je znatno ojačala svoje obrambene mogućnosti, ulagala je u vojne troškove, a koristila je svoju vojnu snagu u Gruziji, Ukrajini i Siriji.

Ranije verzije TU-160 letjele su iz baza u Rusiji prema Siriji, gdje su bombardirali snage koje su se suprotstavljale tamošnjem predsjedniku Basharu al-Assadu, jednom od najbližih saveznika Moskvi. Proizvođač ovih zrakoplova, Tupolec, kaže da će moderna verzija biti 60 posto učinkovitija od starije verzije sa značajnim poboljšanjima u naoružanju, navigaciji i avijaciji.