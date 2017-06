RUSI USKORO AKTIVIRAJU NOVO MOĆNO ORUŽJE: Sljedeće godine ‘Supermorski pas’ gospodarit će oceanima

Sljedeće godine će ruska vojno-morska flota dobiti prvu moderniziranu višenamjensku nuklearnu podmornicu K-328 Leopard (projekt 971 “Šukalo-B”). Modernizacija obuhvaća integraciju krstarećih raketa Kalibr, zatim blok suvremene radio-elektroničke opreme i novih tipova hidroakustičnih uređaja.

Po svojim ukupnim karakteristikama “Morski psi” (oznaka za podmornice ovog tipa prema NATO-u) će se približiti trenutačno najmodernijim podmornicama na svijetu, klasi nuklearnih napadnih podmornica četvrte generacije – “Asene”. Ovako modernizirana podmornica je među mornarima već dobila svoj nadimak – “Supermorski pas”.

Kako piše rbth.com, očekuje se da ovakav standard modernizacije dobiju četiri plovila koja se nalaze u sastavu ruske ratne mornarice. Prvo će biti modernizirana podmornica K-328 “Leopard”, a potom K-361 “Vuk”, K-391 “Bratsk” i na kraju K-295 “Samara”. U planu je da se moderniziraju još dvije podmornice ovog tipa, dakle ukupno njih šest.

Namijenjene za udar na velike pomorske transporte

Cijeli posao je povjeren specijaliziranoj kompaniji Zvezdočka koja je jedna od najboljih u Rusiji kada je u pitanju popravak i modernizacija pomorskih borbenih sredstava. Već u 2018. se očekuje da svjetskim oceanima zaplovi modernizirani “Leopard”, koji će se sukladno opsegom i tipom integrirane tehnike i naoružanja, približiti podmornicama četvrte generacije.



Riječ je o podmornicama koje su posebno projektirane da budu “nečujne” za akustične uređaje neprijatelja, jer su stvarale nevjerojatno nisku razinu buke tijekom kretanja. Uglavnom su namijenjene za udar na velike pomorske transporte, raketne krstarice, nosače zrakoplova i posebno neprijateljske podmornice.

Također, ova podmornica se može upotrijebiti i za napade po kopnenim objektima. U prvi mah planirano je da ova podmornica bude opremljena krstarećim raketama “Granat” koje su nosile nuklearnu bojevu glavu snage 200Kt. X-122 “Granat” promjera 510 mm, imala je domet od 2500 kilometara. Ova raketa se lansirala iz torpedne cijevi kalibra 533 mm. Međutim, potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća raketa “Granat” je povučena iz operativne uporabe u VMF.

Najnovija modernizacija ovih plovila uključuje integraciju kompleksa “Kalibr”, koji predstavlja najnoviji tip krstareće rakete koja se nalazi u jedinicama ruske vojske i koja je imala svoju borbenu primjenu. Morska verzija ove rakete s oznakom “Kalibr-PL” je testirana u realnim borbenim uvjetima u Siriji, kada je iz akvatorija Sredozemnog mora po terorističkim ciljevima djelovala napadna podmornica B-237 “Rostov-na-Donu”. Raketa je uspješno pogodila zadani objekt na daljini od više od 1000 km.

Višenamjenska nuklearna podmornica projekta 971 (kodna šifra “Bars”) konstruirana je u peterburškom birou “Malahit”. Osnovni zahtjev tijekom razrade ovog projekta je bio da se dobije podmornica visokih eksploatacijskih karakteristika s iznimno velikom autonomijom rada (najmanje tri mjeseci) na vodenom prostranstvu udaljenom tisućama kilometara od najbližih ruskih pomorskih baza.

Mjesecima će biti neprimjetna u NATO-zoni

Njena ključna karakteristika je bila smanjena razina buke tijekom plovidbe, što joj je omogućavalo da u patrolnim zonama gdje su obično boravili brodovi NATO-a mjesecima bude neprimjetna.

Podmornica se mogla kretati na dubinama i do 600 metara, i tada razvijati brzinu od 33 čvora (oko 70 km/h). To joj omogućuje pogonski agregat koji se sastoji od nuklearnog reaktora OK-650M.01 snage 190Mt. Ima 73 člana posade (časnici i mornari). Od naoružanja mogla je nositi i do 40 torpeda u kalibru 533 i 650 mm, kao i raketni sustav kratkog dometa “Strela-3M” za neposrednu obranu od neprijateljskih zrakoplova i helikoptera.

Posebno se izdvaja posebna protupodmornička raketa-torpedo “Veter” (i “Vodopad”) koja je pored klasičnih, opremljena i nuklearnim bojevim glavama. Zbog ovoga se ona zove “lovac na vukove”(neprijateljske podmornice).