RUSI PORINULI NAJMOĆNIJU NUKLEARNU PODMORNICU IKAD: Njezine mogućnosti izazivaju strahopoštovanje

Rusi su porinuli svoju dosad najmoćniju i tehnološki najnapredniju nuklearnu podmornicu dosad, i to baš u vrijeme kad je službena Moskva proglasila povratak svoje hladnoratovske pomorske dominacije.

Radi se o Projektu 885 (08850), odnosno višenamjenskoj nuklearnoj podmornici Kazan, klase Jasen – četvrtoj generaciji podmornica. Izgradnja ove podmornice počela je još 2009. godine u brodogradilištu Svemaš, u ruskom gradu Severodvinsku, prenosi ruska novinska agencija TASS. Podmornica je porinuta prošlog petka, uz neizostavni šampanjac i rusku mornaričku elitu, koja nije nazdravljala samo novoj perjanici mornarice, već i povratku jedne ere.

“Prošle godine smo djelovali na razini kakva nije viđena u postsovjetskoj eri, u terminima sati provedenih na moru. Ruska podmornička flota prošle je godine provela više od 3000 dana na moru. To je sjajna brojka”, kazao je admiral Vladimir Korolev, zapovjednik ruske mornarice, prenosi Newsweek.

Атомная подводная лодка "Казань" спущена на воду! pic.twitter.com/RVJXr2fEQU — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 31, 2017

Podmornica klase Jasen može biti naoružana s osam krstarećih projektila Kalibr sposobnih nositi balističku ili nuklearnu bojevu glavu tešku 450 kilograma na udaljenost do 2400 kilometara na kopnu, do 656 kilometara prema ciljevima na moru i do 48 kilometara do neprijateljskih podmornica.

Također, podmornica može biti naoružana s istim brojem nadzvučnih protubrodskih krstarećih projektila tipa Onix, sposobnih pogađati ciljeve do 600 kilometara, ali i do 300 torpeda.

Dok je ulazila u arktičke vode, admiral Korolev je kazao da će nova podmornica i njezin zapovjednik, kapetan Aleksander Beketov, postati dio napredne ruske podmorničke flote koja će biti raspoređena diljem svijeta. Sila je to koja će predstavljati značajnu prijetnju Sjedinjenim Državama i ostalim snagama NATO-a.

“To je vjerojatno najbolja nuklearna podmornica na moru i u posjedu potencijalnog protivnika”, zaključio je Michael Kofman, stručnjak za ruska vojna pitanja iz Centra za pomorske analize u Arlingtonu.