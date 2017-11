MJEŠTANI PROGOVORILI O FATALNOJ SAŠKI: ‘Kako roditelji nisu znali odakle njihovoj kćeri toliki novac?

Saška Kovačević centralna je figura nezapamćenog seks skandala koji ovih dana trese Katoličku crkvu u BiH. Atraktivna 22-godišnjakinja uhićena je jer je zavela, a potom ucjenjivala svećenika koju ju je naposlijetku prijavio policiji jer više nije mogao hraniti njezine apetite.

DETALJI NEZAPAMĆENOG SEKS SKANDALA U BIH: Fatalna Saška godinama zavodila svećenika – završio vezan lisičinama, s fantomkom na glavi

Saška je, prema navodima iz prijave, zavodila svećenika i govorila mu da ga voli, sve dok on nije popustio i pristao na spolni odnos s njom. Tada mu je ona, jer mu je stavila fantomku na glavu pravdajući se da joj je neugodno da je on vidi golu, podmetnula drugu ženu i snimala odnos kako bi ga kasnije mogla ucjenjivati.





Nekoć perspektivna sportašica i humanitarka koja se željela baviti politikom navodno je upala u loše društvo iz koje ju je svećenik, kako sam tvrdi, pokušao izbaviti. Na kraju je završio kao žrtva ucjene fatalne Saške i njezinog dečka Aleksandra Vasiljevića.

TKO JE SEKSI SAŠKA KOJA JE ZAVELA SVEĆENIKA? Ima crni pojas, htjela je biti političarka, ali je upala u loše društvo

U gradu Modriča, odakle je djevojka, nisu najsretniji što je taj grad zbog ove priče posljednjih dana u fokusu medija i javnosti.

‘Što su radili roditelji?’

‘Poznajem njene roditelje, pretpostavljam da oni proživljavaju teške trenutke i nimalo im nije svejedno što im je kćer trenutno u pritvoru. No, ipak ne mogu vjerovati da oni nisu znali otkud njihovoj kćerki toliko novac i tako skupe stvari. Vjerujem da će se tijekom istrage i to saznati’, rekla je jedna mještanka te doala kako ipak ne vjeruje da je sve oko ucjene Saška samostalno osmislila. Kako kaže mještanka, ona nije za to sposobna – smatra kako je cijeli plan organizirao netko drugi, prenosi 24sata.

Saška i njezin dečko Aleksandar Vasiljević uhićeni su u kolovozu nakon što su im podmetnute obilježene novčanice, a 12 sati kasnije uhićen je i Milo Joksimović, kojeg sumnjiče da je paru pomogao oko ucjene svećenika.

Molila ga je za oprost

Neslužbene informacije govore kako je Saška u rujnu 2016. molila svećenika za oprost te mu govorila kako će mu vratiti novac, da ga voli i da se želi vjenčati za njega. I.K. nije reagirao, što je Sašku razljutilo pa je počela s naručivanjem luksuzne odjeće na svećenikovu adresu, uz poruku da to mora platiti ‘ili će biti problema’.

Saški i njezinom dečku Aleksandru pritvor je produžen za još dva mjeseca.

Časne sestre tvrde da je svećenik zapravo mučenik

Jedna od časnih sestara komentirala je skandal, rekavši kako je svećenik zapravo mučenik kojeg je cijela priča jako pogodila. Tvrdi da je pogrešno optužen.

‘Sve je laž. On je žrtva manipulatorice iz Modriče, Saške Kovačević, i njezinih pomagača’, rekla je.

Vjernici u Derventi ne žele komentirati ono što se svećeniku stavlja na teret.

‘Samo ne znam tko će mu doći na misu i slušati njegove propovijedi. U Katoličkoj crkvi u BiH to nije jedini grijeh, ima jako puno toga lošega i nakon ovog slučaja klupko bi se moglo početi odmotavati. Smatram da je to dobro jer Crkvi treba vratiti dostojanstvo koje je imala i riješiti se onih koji su joj ukaljali obraz. Bojim se da bi slučaj, ako kardinal što prije ne poduzme nešto, mogao doći do Vatikana jer imam informacija da se neki pripremaju da pišu papi Franji’, rekao je jedan od vjernika u Derventi, jedan od rijetkih koji je želio pričati o ovoj temi, piše 24sata.