RODNI GRADIĆ FATALNE SAŠKE U ŠOKU ZBOG NEZAPAMĆENOG SEKS SKANDALA: ‘Kako roditelji nisu znali odakle njihovoj kćeri toliki novac?

Saška Kovačević centralna je figura nezapamćenog seks skandala koji ovih dana trese Katoličku crkvu u BiH. Atraktivna 22-godišnjakinja uhićena je jer je zavela, a potom ucjenjivala svećenika koju ju je naposlijetku prijavio policiji jer više nije mogao hraniti njezine apetite.

DETALJI NEZAPAMĆENOG SEKS SKANDALA U BIH: Fatalna Saška godinama zavodila svećenika – završio vezan lisičinama, s fantomkom na glavi

Saška je, prema navodima iz prijave, zavodila svećenika i govorila mu da ga voli, sve dok on nije popustio i pristao na spolni odnos s njom. Tada mu je ona, jer mu je stavila fantomku na glavu pravdajući se da joj je neugodno da je on vidi golu, podmetnula drugu ženu i snimala odnos kako bi ga kasnije mogla ucjenjivati.





Nekoć perspektivna sportašica i humanitarka koja se željela baviti politikom navodno je upala u loše društvo iz koje ju je svećenik, kako sam tvrdi, pokušao izbaviti. Na kraju je završio kao žrtva ucjene fatalne Saške i njezinog dečka Aleksandra Vasiljevića.

TKO JE SEKSI SAŠKA KOJA JE ZAVELA SVEĆENIKA? Ima crni pojas, htjela je biti političarka, ali je upala u loše društvo

U gradu Modriča, odakle je djevojka, nisu najsretniji što je taj grad zbog ove priče posljednjih dana u fokusu medija i javnosti.

‘Što su radili roditelji?’

‘Poznajem njene roditelje, pretpostavljam da oni proživljavaju teške trenutke i nimalo im nije svejedno što im je kćer trenutno u pritvoru. No, ipak ne mogu vjerovati da oni nisu znali otkud njihovoj kćerki toliko novac i tako skupe stvari. Vjerujem da će se tijekom istrage i to saznati’, rekla je jedna mještanka te doala kako ipak ne vjeruje da je sve oko ucjene Saška samostalno osmislila. Kako kaže mještanka, ona nije za to sposobna – smatra kako je cijeli plan organizirao netko drugi, prenosi 24sata.

Saška i njezin dečko Aleksandar Vasiljević uhićeni su u kolovozu nakon što su im podmetnute obilježene novčanice, a 12 sati kasnije uhićen je i Milo Joksimović, kojeg sumnjiče da je paru pomogao oko ucjene svećenika.

Molila ga je za oprost

Neslužbene informacije govore kako je Saška u rujnu 2016. molila svećenika za oprost te mu govorila kako će mu vratiti novac, da ga voli i da se želi vjenčati za njega. I.K. nije reagirao, što je Sašku razljutilo pa je počela s naručivanjem luksuzne odjeće na svećenikovu adresu, uz poruku da to mora platiti ‘ili će biti problema’.

Saški i njezinoom dečku Aleksandru pritvor je produžen za još dva mjeseca.