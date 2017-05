RODITELJI TEŠKO STRADALOG BRITANCA SKUPLJAJU DONACIJE DA GA PREBACE IZ SPLITA U BRITANIJU: ‘Bio je to jeziv prizor…’

Mladi Britanac Scott E. Simpson iz Aylesburyja teško se ozlijedio dok se zabavljao s prijateljima na katamaranu u blizini Hvara. Njegova obitelj pokrenula je humanitarnu akciju kako bi svojeg sina sanitetskim prijevozom mogla prebaciti iz splitskog KBC-a u Veliku Britaniju na liječenje.

Tijekom zabave u blizini hvarske luke Britanac je u jednom trenutku htio skočiti u more, no poskliznuo se i svom težinom pao s vrha katamarana te udario u metalnu ogradu. Pritom je zadobio teške ozljede – slomio je ošit, sedam rebara, lopatice te ne smije letjeti avionom.

‘Bio je to jeziv prizor’

‘U Hrvatskoj nam je bilo super, sve je bilo dobro i zabavljali smo se sve do tog kobnog trenutka kad se Scott ozlijedio. Morali smo ga svi zajedno podignuti i pomoći da se zaustavi krvarenje. Ubrzo je došao gliser koji ga je odvezao do otoka, odakle ga je helikopter prevezao do Splita. Jako je krvario i to je bio zaista jeziv prizor. Bili smo jako zabrinuti hoće li preživjeti’, rekao je jedan od njegovih prijatelja Sammi Molland netom nakon nesreće, prenosi Slobodna Dalmacija.

U KBC-u Split operiran je dva puta. Neko je vrijeme proveo na intenzivnoj, a nekoliko dana kasnije premješten je na ‘kirurški šok’.



Problem se pojavio kad su Scottovi roditelji poželjeli premjestiti ga u Veliku Britaniju. Kako se neslužbeno doznaje, mladić je u trenutku nesreće bio alkoholiziran, stoga njegovo osiguranje ne želi pokriti trošak prijevoza iz Splita u Veliku Britaniju. Sve bi skupa stajalo otprilike 15 tisuća funti, što je oko 150 tisuća kuna. Njegova obitelj nema toliko novca te su potražili pomoć. Skupljaju donacije putem crowdfundinga.

Osiguranje ne pokriva sve

‘Mnogi ljudi odlazi na putovanja i pije, a nisu svjesni da osiguranje ne pokriva sve. Mi smo sretni što imamo EU-ovu zdravstvenu iskaznicu, jer bi u protivnom sve koštalo još više. Scott je sada mnogo bolje i nadamo se da će slučaj našeg sina upozoriti sve one koji žele putovati da ne učine istu pogrešku’, rekli su roditelji ozlijeđenog mladića za britanske medije.

Scott ipak može ostati u splitskom KBC-u, sve dok postoji medicinska indikacija za to. Prije nego bude odlazio kući, u bolnici će morati potpisati izjavu na materinjem jeziku, u kojoj stoji da će podmiriti sve svoje troškove.