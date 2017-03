RODITELJI SU JE NAKON ROĐENJA PRODALI: ‘Kad nisam bila u kavezu, putovala sam svijetom i prodavala se moćnicima’

Žena poznata samo pod imenom Kendall ispričala je u emisiji dr. Phila svoju traumatičnu sudbinu.

Naime, roditelji su Kendall po rođenju prodali u roblje. Prisjetila se kako je zlostavljanje proživjela i prije nego što je progovorila.

Živjela je u kavezu koji je visio sa stropa

‘Čovjek koji me posjedovao mi je rekao da sam stvorena za to. Držao me u kavezu koji je visio sa stropa’, ispričala je Kendall.

Ona je prije tri godine uspjela pobjeći od vlasnika, no još uvijek je u strahu da će je on pronaći te je prisiliti da ponovno prodaje svoje tijelo, a njemu daje novac.



Kada nije bila zaključana u kavezu s ostalom djecom, Kendall je privatnim avionom putovala svijetom te se prodavala bogatim i moćnim muškarcima. Za to se služila sa čak šest različitih putovnica. Njezini su klijenti, među ostalim, bili i liječnici, političari, pa čak i policijski dužnosnici, piše Daily Mail.

Novac nikada nije vidjela

Naučena da se ponaša i odijeva tako da nitko ne shvati da je robinja, nosila je skupu odjeću i mnogo ulagala u uređivanje.

‘Nosila sam skupocjene komade, imala vlastitog frizera i vizažista kad bih se sastajala s klijentim’, rekla je.

Novac nikada nije dobivala, već bi ga klijenti davali njezinu vlasniku. Tijekom gostovanja kod dr. Phila, Kendall je svojeg bivšeg vlasnika oslovljavala kao ‘muškarca koji je posjeduje’.