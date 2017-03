‘RIJEŠITE NAS INDUSTRIJSKOG ŽIVOTA…’: Državna politika koja je zadala težak udarac cijeloj jednoj generaciji

Kineski političari u strahu da će izgubili radnu snagu, zbog porasta broja starijeg stanovništa, hitro pokušavaju promijeniti politiku jednog djeteta. No, strah koji su njome utkali u cijelu jednu generaciju teško će promijeniti. Oni im tek poručuju: ‘Riješite nas industrijskog načina života’.

Yang Shi je žrtva kineske politike jednog djeteta uvedene još prije trideset godina. I ne samo ona, nego i njeni roditelji. Dok su oni radili u tvornici, odgajala je baka. Odrastala je uz osjećaj samoće i bez mogućnosti da prevaziđe strah i izloaciju.

“Nikada neću saznati kakav je osjećaj imati brata ili sestru. Uvijek sam pomalo zavidjela prijateljima koji imaju brata i sestru, pa čak i ako nisu upisani u službene evidencije. Kada sam imala petnaest godina, pomišljala sam da se ubijem. Od takvih namjera sam odustala samo zbog straha za svoju baku”, priča Yang koja se udala prije četiri godine i ni ne pomišlja sama imati dijete upravo iz straha da ono ne bi imalo istu sudbinu. Naime, ona i suprug rade, a roditelji ulaze u godine kada o unučetu ne bi mogli brinuti.

Situacija se danas promijenila od onda kada su njeni roditelji dobili Yang, no prema riječima socijalne istraživačice Long Yee, posljedice politike jednog djeteta još su prisutne u kineskom društvu. Tvrdi kako je odsustvo roditelja od kuće zbog industrijskog načina života ostavilo veliku emocionalnu prazninu, čime se generira osjećaj usamljenosti kod cijele jedne generacije. Mnogi od njih se nerado uključuju u zajednicu i radije ostaju u izolaciji, u nastojanju da izbjegnu diskriminaciju i pobjegnu od tragične realnosti.



Mjere bez odjeka

Izbjegavanje stupanja u brak i rađanja djece u Kini vezuje se za teške ekonomske uvjete i strah od unaprijed zapečaćene sudbine, što je glavna briga mnogih Kineza. Zabrinjava to i današnje političare koji strahujući od snažnog porasta broja starijih osoba strahuju i od smanjenja broja radne snage za čak 23 posto. Zbog toga razmatraju mogućnost pružanja financijske pomoći i beneficija kako bi se obitelji ohrabrile na rađanje drugog djeteta, kao i niže poreze za obitelji s dvoje djece, piše Al Jazeera Balkans.

No, ekonomska opterećenja i ograničenja i dalje su prepreka za to pa kineski aktivisti upozoravaju da su pokušaji vlade da ispravi posljedice politike jednog djeteta isto kao da pokušavate vratiti kazaljke sata unatrag. Jedan od njih je šaljivo napisao: “Riješite nas industrijskog života. Vratite nas poljoprivredi i obećavamo da ćemo rađati više djece, ali vas molimo da to ne kažete Mao Ce-tungu.”