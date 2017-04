PRESUDA KARADŽIĆU: ‘Ovo je pobjeda za civilizirani svijet jer je osuđen ključni čovjek zlodjela’

Reakcije na presudu Radovanu Karadžiću dijelom su pozitivne, javljaju mediji u BiH. Predsjednica Udruženja “Majke enklave Srebrenice i Žepe” Munira Subašić kazala je da nije važna visina kazne već njena suština. Smatra da je trebalo iznijeti više dokaza kojih zasigurno ima:

“Vidjeli ste da nije osuđen po svim točkama optužnice. Nadamo se da će Tužiteljstvo u Haškom sudu pripremiti bolje dokaze i dokazati da se nije dogodilo samo genocid u Srebrenici, nego i u onih sedam općina za koje je bio optužen”, kazala je Subašić za Nezavisne.

Oni koji su se našli ispred sudnice zadovoljni su osuđujućom presudom no nezadovoljni su visinom kazne te činjenicom da je oslobođen za genocid 1992. godine, javlja Klix.ba.

RADOVAN KARADŽIĆ OSUĐEN NA 40 GODINA ZATVORA: ‘Kriv je za genocid u Srebrenici, teror u Sarajevu i istrebljivanje!’



Ovo je pobjeda civiliziranog svijeta

“Ovo je pobjeda za civilizirani svijet jer je ključni čovjek u realizaciji genocida, masovnih ubijanja, progona, silovanja i razaranja osuđen za sva ta zlodjela. Nadam se da će ova presuda konačno razbiti laži i manipulacije oko toga što se desilo u periodu od 1992. do 1995. godine. Mi u BiH to znamo i bez presude, ali zbog onih koji negiraju povijesne činjenice, koji time ponovo vrijeđaju žrtve i nastavljaju zločin nad njima, izuzetno je važno što je sve ovo danas dokazano i još jednom potvrđeno pred Međunarodnim sudom u Hagu”, kazao je Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije BiH za Klix.ba.

Dodao je da će Radovan Karadžić ostati upisan u svjetskoj povijesti kao jedan od najvećih ratnih zločinaca i bilo kakvo negiranje te činjenice, nikada to neće moći promijeniti.

Komšić: Kazna Karadžiću za teror nad Sarajevom je nedostatna

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić izjavio je u četvrtak kako je važno to što je u presudi Radovanu Karadžiću potvrđena njegova izravna odgovornost za troipolgodišnji teror nad glavnim gradom Bosne i Hercegovine i opsadu u kojoj je ubijeno više od 11.000 njegovih stanovnika, istodobno istaknuvši kako nije zadovoljan izrečenom kaznom jer bi ona morala biti maksimalna s obzirom na karakter počinjenih zločina.

U izjavi za Hinu Komšić je izjavio kako je objavljenom presudom dokazana Karadžićeva krivnja za teror nad građanima Sarajeva, o kojoj nitko tko je u tom gradu proveo ratne godine nije ni mogao imati nikakve dvojbe.

“Osuđen je za sve što se zbivalo tijekom više od 1400 dana opsade. Svi mi koji smo ovdje bili i znamo u kakvoj smo opasnosti bili upravo zbog toga ne možemo biti zadovoljni presudom”, kazao je Komšić.

Njega je ocjena kako bi “najveća kazna”, odnosno doživotna kazna, bila jedina pravedna, jer je nečuveno da je jedan grad potkraj 20. stoljeća mogao biti držan u takvoj opsadi.

“Ovdje je ubijeno više od deset tisuća ljudi i više od tisuću i pol djece. Ne znam što bi još trebalo uraditi da bi čovjek bio doživotno sklonjen iz civilizacije koju je uništavao”, kazao je Komšić.

Konstatirao je kako će ova presuda teško doprinijeti pomirenju, jer Karadžić i danas ima pristalica.

“Mnogi vjeruju, pa i on sam, da je bio u pravu. Ne vidi se na njemu neki znak kajanja i to jest problem pa bi te kazne morale biti veće kako bi svi iz njih izvukli pouke. To su pouke ne samo za zločince, nego za čovječanstvo, kako bi se znalo da slijedi najstroža kazna za ovakva nedjela”, zaključio je gradonačelnik Sarajeva.

U Potočarima nezadovoljstvo

Predstavnici različitih bošnjačkih udruga, u kojima se uglavnom očekivala kazna doživotnog zatvora, kao i sudska potvrda da je genocid u BiH, osim u Srebrenci, počinjen u još sedam općina obuhvaćenih optužnicom, razočarani su jer do toga nije došlo, dok su komentari iz Republike Srpske usmjereni uglavnom ka potenciranju tvrdnji da je presuda “politička” ali da neće promijeniti ništa u odnosu na sadašnji status tog entiteta.

Predsjednica udruge “Društvo za ugrožene narode” Fadila Memišević u prvom je komentaru za javni rtv servis istaknula kako je izostanak presude za genocid 1992. u sedam općina BiH ono što temeljno manjka u prvostupanjskoj presudi, ali je dodala kako je ipak važno da je njenim sadržajem potvrđen karakter rata u BiH.

Skupina od stotinjak Bošnjaka iz Srebrenice izricanje presude Karadžiću zajednički je pratila u krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima. Lokalni su mediji izvijestili kako je među njima zavladalo veliko nezadovoljstvo nakon isticanja presude.

ISPOVIJEST RADOVANA KARADŽIĆA: ‘Srebrenica je preuveličana, ubijeno je samo par stotina ljudi s povezima’

ICTY smatra da je samo u Srebrenici počinjen genocid

Saliha Osmanović, koja je izgubila cijelu obitelj u genocidu iz 1995. godine, kazala je kako je za nju sve to bilo iznimno bolno. “Karadžiću je trebalo biti presuđeno odmah nakon rata. Ovdje je bio pakao”, kazala je Osmanović.

Odvjetnik i bivši sudac Suda BiH Vlado Adamović je kazao kako se i prije izricanja presude moglo naslutiti da ICTY neće potvrditi počinjenje genocida u sedam općina.

Kazao je kako su stajališta ICTY-a o tome odavno poznata pa je presuda Karadžiću sukladna ranije vođenim procesima u kojima je jedino Srebrenica tretirana kao poprište genocida.

“Žrtvama je ovo ipak satisfakcija za cijeli dijapazon djela. Gotovo da nema kaznenog djela za koje Karadžiću nije presuđeno”, kazao je Adamović. Istaknuo je kako je ipak riječ o prvostupanjskoj presudi, no njen je značaj u tome što je ona već sada poslala poruku da najodgovornije osobe neće biti pošteđene odgovornosti.

Srbija je prva i zadnja država osuđena za kršenje Konvencije o genocidu

Damir Arnaut, pravni ekspert i poslanik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH kazao je:

“S jedne strane to je razočaravajuće za žrtve Prijedora, Vlasenice, Bijeljine i drugih poprišta mimo Srebrenice, za koju je genocid potvrđen. S druge strane, upravo taj visok standard znači da će rukovodstvo Republike Srpske vjerojatno ostati zadnje u povijesti koje je osuđeno za genocid, a Srbija sigurno prva i zadnja država u povijesti osuđena za kršenje Konvencije o genocidu”, kazao je Arnaut, javlja Avaz.ba.

U Repubilici Srpskoj su nezainteresirani

Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kazao je kako je zanimljivo da se u protekle dvije tri-godine suđenje Karadžiću u tom entitetu zapravo tretiralo kao “trećerazredna tema” što govori da je interes običnih ljudi za ratna zbivanja i u tom entitetu značajno opao.

Upozorio je ipak kako je jačanje tenzija uoči izricanja presude potaknulo stare prijepore i rasprave, što nikome ne može koristiti. “Bilo bi važno da čestiti ljudi u BiH pokažu solidarnost prema žrtvama i to je važnije i od presude Karadžiću”, kazao je Todorović.

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mladen Bosić, koju je tijekom rata vodio baš Karadžić, izjavio je novinarima na Palama kako presudu smatra nepravednom te još jednim dokazom da je ICTY “politički sud”.

“Očekujem da se nepravda ispravi u drugostupanjskom postupku”, kazao je Bosić.

Voditelj misije OESS-a u BiH Johnatan Moore kazao je kako je u svemu najvažnije to što je presuda dokazala konkretnu kaznenu odgovornost pojedinaca odgovornih za ratne zločine.

“Nadam se da će ova presuda donijeti makar malo smirenje onima koji pravdu već predugo čekaju. Potraga za pravdom nikoga od nas ne ostavlja ravnodušnim. To može biti dug, kompliciran i proturječan proces”, izjavio je Moore.

Dodik: Boli da je presuda objavljena na dan bombardiranja SRJ

Glas Srpske javlja da je Milorad Dodik upitan da komentira presudu kazao je da Haški sud nije pravna institucija već iskučljivo politička institucija. Presuda, prema njemu, nisu doprinijela pomirenju već daljnjoj podjeli te je dodatno destabilizirala regiju, prenose Financial Times.

“Zaista boli da je baš na današnji dan presuđeno Radovanu Karadžiću, baš na današnji dan kada se NATO savez odlučio da bombardira Srbiju, na napravi toliku štetu i ubojsstva koja su katastrofalna”, kazao je Dodik, prenose Novosti.rs. Dodao je da ova presuda neće umanjiti snagu njegove RS.

Sud smatra da nije bilo genocida u drugim općinama

Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić proglašen je u četvrtak pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu krivim za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini i osuđen na kaznu od 40 godina zatvora.

Raspravno vijeće utvrdilo je da je kriv za genocid u Srebrenici i višegodišnje teroriziranje Sarajeva kao i za uzimanje pripadnika UN-a za taoce, a utvrdilo je da nije bilo genocida u sedam općina -Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom Mostu, Vlasenici i Zvorniku te ga je oslobodilo krivnje za taj dio optužnice.

Sud je utvrdio da je postojao plan sudionika udruženog zločinačkog pothvata za eliminaciju stanovništva Srebrenice kroz prisilno premještanje žena, djece i starijih muškaraca te fizičku eliminaciju muškaraca što je dosegnulo razmjere genocida.