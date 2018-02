RAZOTKRIVEN SEKS SKANDAL BRITANSKIH HUMANITARACA: Na potresom razorenom Haitiju organizirali su orgije s prostitutkama

‘Ne radi se o zataškavanju. Oxfam sve navode o nedoličnom ponašanju shvaća iznimno ozbiljno. Čim smo saznali za optužbe iz 2011. na Haitiju, pokrenuli smo unutarnju istragu’, priopćeno je, a u priopćenju se ističe da navodi o sudjelovanju maloljetnica u ovom seks skandalu nisu dokazani.

Viši pomoćni djelatnici jedne od najvećih britanskih humanitarnih organizacija optuženi su za plaćanje žrtvama potresa na Haitiju za seks. Trojica Oxfamovih zaposlenika dala su otkaz zbog toga, a četvorica su dobila otkaz nakon što je unutarnja istraga otkrila nedolično ponašanje, piše Daily Mail.

Doveli prostitutke u stan koji je plaćala humanitarna organizacija

Neki su njihovi zaposlenici, naime, u toj regiji koristili usluge prostitutki. Bivši direktor te organizacije također je optužen da je pozvao prostitutke u svoj stan, koji je plaćao Oxfam, a ta je organizacija optužena za prikrivanje dokaza. Direktor Roland van Hauwermeiren (68) mogao je sam dati otkaz u kolovozu 2011., tjedan dana nakon što je najavljena interna istraga. No prema izvještajima koji su procurili, on je priznao da je koristio usluge prostitutki u stanu koji je Oxfam iznajmio za njega. Jedan je izvor novinarima rekao da su zaposlenic Oxfama tamo organizirali orgije s djevojkama odjevenima u majice s natpisom Oxfam.



Tvrde da je osoblje te večeri snimalo videa svih događaja, no iz organizacije su priopćili da nikakve snimke nisu priložene tijekom istrage. Iako su neki zabrinuti zaposlenici kontaktirali The Times, rekavši da su neki zaposlenici imali seksualne odnose s maloljetnim djevojkama, nisu pronađeni dokazi koji bi to potvrdili.

U kolovozu 2011. je prijavljen manji broj zaposlenika koji su pod istragom zbog navoda o nedoličnom ponašanju. Tjedan dana kasnije, Hauwermeiren je dao otkaz sa svog radnog mjesta. Drugi su Oxfamovi zaposlenici, koji vjerojatno nisu Britanci, suspendirani do završetka istrage. Njihov je tadašnji glasnogovornik rekao da navodi o nedoličnom ponašanju nisu povezani s incidentima ili prijevarama.

‘Nije bilo zataškavanja’

U optužbama se, osim nedoličnog seksualnog ponašanja, navodi i da su neki zaposlenici Oxfama i zlostavljali i zastrašivali osoblje. U potresu na Haitiju, koji je 2010. pogodio glavni grad Port-au-Prince, poginulo je 220.000 ljudi, a ozlijeđeno ih je 300.000. U prvom valu humanitarne pomoći nakon potresa, Oxfam je u toj zemlji pomogao 700.000 ljudi. Ta organizacija djeluje na Haitiju od 1978. U listopadu prošle godine, Times je izvještavao o sedam viših dužnosnika te humanitarne organizacije, koji su bili pod istragom zbog seksualnog zlostavljanja. Bilo je 87 slučajeva navodnog seksualnog iskorištavanja u razdoblju između 2016. i 2017. godine.

‘Ne radi se o zataškavanju. Oxfam sve navode o nedoličnom ponašanju shvaća iznimno ozbiljno. Čim smo saznali za optužbe iz 2011. na Haitiju, pokrenuli smo unutarnju istragu’, priopćeno je, a u priopćenju se ističe da navodi o sudjelovanju maloljetnica u ovom seks skandalu nisu dokazani.