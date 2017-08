RAZGOVARALI TELEFONOM: Xi pozvao Trumpa da pokaže suzdržanost u ratu riječima s Pjongjangom

Sjeverna Koreja mora prekinuti svoje provokativno ponašanje koje vodi eskalaciji, navela je u subotu Bijela kuća nakon telefonskog razgovora američkog predsjednika Donald Trumpa s kineskim kolegom Xi Jinpingom, prenose agencije.

Dvojica predsjednika su ponovila obostranu angažiranost u denuklearizaciji Korejskog poluotoka, navela je Bijela kuća u priopćenju.

Kineska državna novinska agencija Xinhua objavila je da je Xi tijekom razgovora pozvao Trumpa da pokaže suzdržanost u ratu riječima s Pjongjangom. Xi je pozvao “sve uključene strane da pokažu suzdržanost, te da izbjegavaju izjave i akcije koje bi dovele do eskalacije na Korejskom poluotoku”, prenijela je agencija.



Dvojica čelnika su pozdravila nedavnu rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojom se uvode nove sankcije Pjongjangu, a ta je rezolucija, drže oni, važan i potreban korak prema uspostavi mira i sigurnosti na Korejskom poluotoku, piše u američkom priopćenju.

Trump i Xi imaju iznimno bliske odnose, koji bi mogli prodonijeti mirnom rješenju problema Sjeverne Koreje, naglasila je Bijela kuća.

Trump je izjavio da su američke snage spremne štititi Guam nakon što je Sjeverna Koreja najavila da planira lansirati rakete blizu tog američkog otoka u Tihom oceanu.

U telefonskom razgovoru u guvernerom Guama Edijem Calvom Trump mu je jamčio da su američke snage spremne jamčiti sigurnost stanovnicima Guama, kao i cijelim Sjedinjenim Državama, navela je Bijela kuća.

U četvrtak su sjevernokorejski mediji izvijestili da će do sredine kolovoza Sjeverna Koreja napraviti plan lansiranja četiri rakete srednjeg dometa na američki pacifički teritorij Guam i predstavit će ga svom čelniku Kim Jong Unu koji će donijeti odluku o daljnjim koracima. Te rakete će nadletjeti japanski teritorij i pasti u more oko 30 do 40 km od Guama. To lansiranje će biti ključno upozorenje Sjedinjenim Državama, naglasila je sjevernokorejska vojska.