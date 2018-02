RAZGOVARALI SMO S POZNATIM ASTROFIZIČAREM: Što je zapravo čovječanstvo dobilo lansiranjem rakete Falcon Heavy?

Radi se o povijesnom događaju od izuzetne važnosti i to ne samo zbog činjenice da je Musk u svemir poslao svoj električni automobil

Kadrovi koji su jučer putovali diljem svijeta s Floride, prikovali su milijune ljudi uz male ekrane, računala i pametne telefone. Ono što je jučer napravio SpaceX, pamtit će se u povijesti istraživanja svemiru.

PRIZOR KOJI ĆE ZAUVIJEK OSTATI UPISAN U POVIJESTI ČOVJEČANSTVA: Starman kruži oko Zemlje u Tesli, a u pozadini svira David Bowie

Crveni Tesla Roadster na putu je prema Marsu. Epilog je to jučerašnjeg spektakularnog lansiranja SpaceXovog Falcona Heavy iz Cape Canaverela na Floridi. Čini se kako je i sam Elon Musk, čovjek koji stoji iza ovog povijesnog projekta, ostao iznenađen koliko je glatko prošlo lansiranje. ‘Ja sam već u glavi imao sliku velike eksplozije nakon koje se kotač automobila kotrlja po cesti. Na sreću to se nije dogodilo’, rekao je Elon Musk nakon jučerašnjeg pothvata.



Ne samo da se najcrnji scenarij nije obistinio već je lansiranje prošlo gotovo bez problema. Zakazalo je tek slijetanje jednog boostera koji je, umjesto na brod na koji je trebao sletjeti, udario o površinu Atlantskog oceana brzinom od 480 km/h.

Povijesni događaj

No, sve u svemu, radi se o povijesnom događaju od izuzetne važnosti i to ne samo zbog činjenice da je Musk u svemir poslao svoj električni automobil. O ovoj temi porazgovarali smo s

hrvatskim astrofizičarom Bojanom Pečnikom, jednim od osnivača aeronautičke tvrtke Hipersfera. On nam je objasnio kako je jučerašnji testni let zapravo kulminacija dugogodišnjeg i vrlo zahtjevnog razvoja Falcon Heavy rakete. ‘U tri navrata tijekom razvoja SpaceX je gotovo odustao od projekta, zbog brojnih izazova. Teškoće u razvoju su bile očite i zbog višegodišnjeg kašnjenja ‘Teškog Sokola’ u odnosu na prvotne najave’, kaže nam Pečnik.

Unatoč svemu, test je jučer uspješno odrađen. SpaceXu i Musku će ovo zasigurno donijeti veliku prednost u odnosu na konkurenciju, no, što to točno znači za svijet, za čovječanstvo u globalu?

‘Ovime je čovječanstvo dobilo značajno bolji pristup Zemljinoj orbiti – kroz povećani kapacitet korisnog tereta kojeg raketa nosi, i kroz dodatno sniženje cijene prijevoza tereta u orbitu, a eventualno dalje u svemir’, pojašnjava nam Pečnik.

Boosteri koji se mogu ponovno koristiti

Ono što ‘Falcon Heavyju’ daje prednost nad svim ostalim raketama velikog kapaciteta jest njegov takozvani prvi stupanj koji se može vratiti na zemlju i ponovno reciklirati. Radi se o boosterima koji se u različitim stupnjevima lansiranja odvajaju od letjelice nakon što joj daju uzgon. Letjelica tako gubi na masi, a ovi Falconovi boosteri, odnosno njegov ‘prvi stupanj’ ima unaprijed definiran put povratka na Zemlju nakon čega se mogu ponovno koristiti što u konačnici smanjuje cijenu leta u svemir. Nijedna druga raketa nema prvi stupanj koji bi se mogao reciklirati na ovaj način.

‘Višestruko korištenje prvog stupnja, a uglavnom se spominju brojevi od 10 do 100 letova, omogućava SpaceXu na svakom letu sniženje troškova leta od 70% za Falcon 9, odnosno 85-90% za Falcon Heavy’, kaže Pečnik. Drugi stupanj se, dodaje, ne može reciklirati, ali je njegov udio u troškovnoj strukturi leta relativno skroman.

Zahvaljujući tehnologiji koja je jučer demonstrirana lansiranjem Falcona, ambicije SpaceXa postale su realne i opipljive, smatra Pečnik. ‘Flotu od nekoliko tisuća komunikacijskih satelita oko Zemlje SpaceX će moći lansirati dovoljno brzo i dovoljno jeftino da i na tom polju svu ostalu konkurenciju učini nebitnom’, dodaje.

Osim komercijalnih prednosti koje će donijeti SpaceXu, Falcon Heavy omogućio je znanstvenicima znatno ambicioznije istraživačke misije, kroz slanje tri do sedam puta većeg tereta na npr. Mars ili Pluton.

Apollo trenutak

Važnost raketa koje se mogu ponovno koristiti nakon povratka na zemlju, možemo ilustrirati i povučemo li paralelu s putničkim zrakoplovima – ako bi se zrakoplovi nakon svakog leta bacali, tada ne bi postojala njihova masovna upotreba. ‘Potpuna i brza ponovna iskoristivost rakete jedan je od ključnih elemenata vizije SpaceXa, jer bez toga nema stvarnog razvoja i rasta komercijalnih aktivnosti u svemiru, niti čovječanstvo može postati ‘multiplanetarna vrsta’, kaže Pečnik.

S obzirom na to da se radi o značajno drugačijoj tehnologiji od one koju smo imali prilike vidjeti u zadnje vrijeme, ovo lansiranje predstavlja značaj trenutak za novo vrijeme u kojem živimo.

‘Falcon Heavy je i velika inspiracija mlađoj generaciji, njihov Apollo trenutak. Tijekom jučerašnje predstave mogli smo vidjeti čak dvije stvari koje smo dosad mogli gledati samo u filmovima znanstvene fantastike sinkronizirano slijetanje prvih stupnjeva, te Muskov Tesla Roadster u orbiti oko Zemlje, s lutkom u astronautskom odijelu na mjestu vozača. Falcon Heavy raketa je jučerašnjim letom potvrdila da je SpaceX na dobrom putu ostvarenja svoje vizije ljudske budućnosti u svemiru’, zaključuje naš sugovornik.