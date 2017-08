HRVATSKOJ SE PRIBLIŽAVA SNAŽNO NEVRIJEME; [VIDEO] ‘Ekstremna oluja’ u Austriji iza sebe ostavila dvoje mrtvih i 120 ozlijeđenih

Hrvatskoj se bliži naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Zagrebu je već počeo puhati jak vjetar, a nebo su prekrili oblaci. Za područje Istre na snazi je narančasti alarm zbog mogućeg jakog nevremena.

Danas pretežno sunčano, no poslijepodne i osobito navečer sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje može biti i izraženijeg grmljavinskog nevremena praćenog pojačanim vjetrom. Tijekom noći na nedjelju kiše će biti u većem dijelu zemlje, jedino će se na jugu zadržati uglavnom suho. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 °C.

Meteoalarm je upozorio na nadolazeće nevrijeme, posebno je ugroženo područje Istre i Kvarnera.





Nedjelja donosi olujnu buru, dan će biti osjetno svježiji

U prvom dijelu nedjelje oblačno uz kišu i lokalne pljuskove, a poslijepodne postupni prestanak oborine i razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti. Bit će razmjerno vjetrovito, na kopnu uz umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu jaku i ponegdje olujnu buru. Najniža temperatura zraka od 10 do 15 u unutrašnjosti, na istoku i do 18, a na Jadranu između 18 i 23, na jugu do 26 °C. Danju osjetno svježije nego proteklih dana s najvišom temperaturom od 18 do 23 na kopnu te od 25 do 30 °C uz obalu i na otocima.

Dvije osobe su poginule a 120 je ozlijeđeno, od kojih 20 teško u snažnoj oluji koja je pogodila Austriju

Nevrijeme je pogodilo u petak kasno navečer mjesto Sankt Johan am Walde na sjeveru zemlje gdje se oko 650 ljudi okupilo pod šatorom na proslavi koju je organiziralo lokalno vatrogasno društvo.

Smrtno su stradali jedna 19-godišnjakinja i 28-godišnji mladić. Na njih je pala metalna konstrukcija velikog šatora.

Zbog snažne oluje oko 150.000 građana ostalo je više sati bez struje u pokrajini Gornja Austrija. Oluja je iščupala drveće koje je palo na dalekovode, a ujedno je i udar groma izazvao nestanak struje.