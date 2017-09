RASTE NAPETOST ZBOG PRIJETNJI SJ. KOREJE, STANOVNIŠTVO HAVAJA UPOZORILI: ‘Pripremite se za nuklearni napad’

Stanovnici Havajskog otočja upozoreni su da se pripreme za mogući nuklearni napad nakon povećanih napetosti između SAD-a i Sjeverne Koreje.

Vlasti ove savezne države savjetovale su stanovnike da se pripreme kao da dolazi tsunami ili uragan, piše Independent.

Mladima situacija djeluje nadrealno

Državni predstavnik Gene Ward izjavio je kako ne želi biti “alarmist”, ali da želi da ljudi budu pripremljeni.

No lokalne su novine javile o tajnom sastanku iza zatvorenih vrata o mogućim posljedicama nuklearnog napada koje bi više preplašile stanovnike nego ih pripremile.



Ward je rekao kako su mlađi stanovnici Havaja vjerojatno zabrinuti jer nisu odrasli uz atomska skloništa i hladnoratovske vježbe za slučaj napada. “Mlađim generacijama ovo je sve vjerojatno jako nadrealno”, izjavio je.

Lokalni mediji javljaju kako stanovništvo nije u panici.

‘Udvostručite zalihe’

Pripreme za tsunami ili uragan nisu ništa novo na Havajima i stanovništvu je jednostavno rečeno da umjesto da kao i obično prikupe hranu, vodu i pribor za hitnu pomoć za sedam dana, sada udvostruče potrebne količine zaliha.

No službeni predstavnici ne umanjuju ozbiljnost potencijalnog nuklearnog napada.

Država će početi s testiranjem sirena za upozoravanje u studenome. One bi trebale omogućiti ljudima oko 12 do 15 minuta da nađu sigurno sklonište, nakon čega bi morali ostati unutra 48 do 72 sata.

Havaji trenutačno nemaju javna atomska skloništa.

Trump bezglavo juri u nuklearni rat

TRUMP PRED GENERALNOM SKUPŠTINOM UN-a: ‘Ako se budemo prisiljeni braniti, uništit ćemo Sjevernu Koreju!’

No u mračno pozitivnom tonu u službenim se dokumentima navodi kako “trenutačne procjene ljudskih žrtava temeljene na snazi sjevernokorejske tehnologije nuklearnog oružja sugeriraju da će se raditi o eksploziji promjera manjeg od 13 kilometara”, što bi značilo da bi 90 posto stanovnika ove otočne savezne države preživjelo napad.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne uvede cijeli svijet nasmotreno u nuklearni rat, nakon što je Trump prošlog tjedna koristio izraze poput onoga da će se na Pjongjang obrušiti “vatra i bijes”, jer bi to moglo dovesti do fatalne “pogreške u razumijevanju”.

Sjevernokorejski ministar vanjskih poslova Ri Jong-ho već je izjavio kako su SAD objavile rat njegovoj državi.