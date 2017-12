RASKRINKANA NAJVEĆA TAJNA PENTAGONA: Procurile snimke susreta američkih pilota s NLO-ima: ‘O Bože, pogledaj ovo…’

Tek nakon što su se mediji dokopali dokaza, vojska je priznala da se izdašno financira analiziranje susreta s NLO-ima.

Od 600 milijardi dolara koliko iznosi godišnji proračun američkog Ministarstva obrane, 22 milijuna odlazilo je na program za napredno otkrivanje opasnosti u svemiru i na nebu. No bilo je nemoguće doznati na što se novac točno troši. Pentagon se pobrinuo za to. Iza neobičnog imena zapravo se krije skupljanje i analiza svjedočanstava o paranormalnim pojavama, prije svega o izvanzemaljcima.

Procurile snimke

Vojska nikada do sada nije službeno priznala da je program postojao, no New York Times se dokopao snimki koje su obrađivali te razgovarao s djelatnicima programa. Program je, sudeći prema proračunu, službeno ukinut 2012. godine, no upućeni tvrde da su ljudi koji su radili na njemu samo premješteni na druge pozicije, no još uvijek analiziraju sve podatke vezane u NLO-ima.

Prema svjedočanstvima, tajnoviti program je pokrenut 2007. godine, kada je njegovo financiranje pogurao Harry Reid koji je tada bio vođa većinskih demokrata u Senatu. Program je skupio brojne dokumente o letjelicama koje se se kreću nevjerojatno brzo, bez nekog vidljivog pogona. Snimke su mahom iz vojnih zrakoplova, a svjedočanstva su prikupljana od pilota pa su prilično vjerodostojna.



‘O moj Bože, pogledaj to’

Jedna od snimki koja je procurila prikazuje dvojicu pilota F/A-18 Superhorneta koji su 2004. poletjeli s nosača zrakoplova zbog neobičnog objekta, veličine putničkog zrakoplova.

“Ovo je je**ni dron”, čuje se jedan, “Ma, ima cijela eskradrila, pogledaj na S.A” “Moj Bože” “Svi idu uz vjetar. Puše 120 milja na sat” “Pogledaj, okreće se” ,”Nije to valjda…” čuje se na snimci koja je procurila u kolovozu.

Priznali tek suočeni s dokazima

Američki senator koji je pokrenuo program ponosan je na svoje dostignuće. “Nije me sram niti žao što sam to pokrenuo. Mislim da je to jedna od boljih stvari koju sam napravio tijekom mandata. Napravio sam nešto što nitko prije nije”, zaključuje Reid. Tek na decidirani upit New York Timesa, nakon što su već procurile brojne informacije, Pentagon je priznao da program postoji.

Iako oni tvrde kako je prestao postojati nakon pet godina postojanja, Luis Elizondo, djelatnik vojne obavještajne službe koji je vodio program, kaže da je tada samo prekinuto financiranje. Sve do listopada ove godine, on je iz svog ureda u Pentagonu i dalje radio na analizi neobičnih susreta. Tada je dao otkaz i progovorio o svemu, protestirajući protiv pretjerane konspirativnosti i ukidanja programa.