RAMLJAK O POSLOVANJU AGROKORA U BIH: ‘Stanje se stabiliziralo – Mercator se vraća, a Konzum ćemo dokapitalizirati’

Povjerenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak kazao je u Sarajevu kako je poslovanje tvrtki-kćeri tog koncerna u Bosni i Hercegovini potpuno stabilizirano, uključujući stanje u Konzumu BiH, a što uključuje i povratak Mercatora na bosanskohercegovačko tržište.

Ramljak se zajedno s predsjednikom uprave Mercatora Tomislavom Čizmićem sastao s ministrima vanjske trgovine i gospodarskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem i financija Vjekoslavom Bevandom te predstavnicima entitetskih vlada, tgrovinskih komora i udruga poslodavaca u toj zemlji.

Nakon sastanka novinarima je kazao kako je trenutačno stanje zadovoljavajuće jer je uspješno proveden plan stabiliziranja poslovanja Agrokorovih tvrtki.

‘Stabilizirali smo poslovanje’

“To znači da smo stabilizirali poslovanje. To znači da smo krenuli u provedbu plana da se Mercator vrati u BiH, preuzme svoje dućane i da ćemo dokapitalizirati Konzum i svježim novcem iz Agrokora i prije svega smiriti situaciju s dobavljačima koji će sigurno naplatiti svoja potraživanja”, kazao je Ramljak.



Pojasnio je kako trenutačni dug Konzuma BiH prema dobavljačima iznosi 40 milijuna konvertibilnih maraka (oko 20 milijuna eura) a on će biti izmiren na temelju ulaganja svježeg kapitala u tu tvrtku iz Leda i Sarajevskog kiseljaka kao i dijelom iznosa od 15 milijuna eura koji će za BiH biti izravno izdvojen iz sredstava Agrokora.

Ulaganjima u Konzum BiH, kako je rekao Ramljak, Ledo i Sarajevski kiseljak će de facto postati njegovi novi vlasnici.

Likvidacija Velproa bila je ‘neželjena stvar’

Konstatirao je kako je “neželjena stvar” u slučaju BiH bila likvidacija tvrtke Velpro gdje je 129 ljudi otpušteno uz otpremnine a njih 26 je dobilo posao u drugim Agrokorovim tvrtkama.

Iza Velpra je ostao dug od oko 7 milijuna KM (oko 3,5 milijuna eura) kojega će preuzeti Konzum i otplaćivati ga.

U opciji je otplata tog duga u razdoblju od 48 mjeseci, a možda i o kraćem, ovisno o financijskom stanju dok je otplata 40 milijuna KM (oko 20 milijuna eura) Konzumova duga predmet dogovora s dobavljačima za otplatu kroz tri do četiri godine.

Jedna banka se pokušava naplatiti ovrhom ukupne Agrokorove imovine

Odgovarajući na novinarska pitanja Ramljak je potvrdio kako “jedna banka” pokušava svoje kredite naplatiti ovrhom ukupne Agrokorove imovine što se odnosi i na imovinu u BiH no kazao je kako u središnjicu Agrokora nije stigao nikakav dokument o tome.

“Istina je da pokušavaju naplatiti svoj kredit od cijele Agrokorove imovine”, kazao je Ramljak no nije želio potvrditi kako je rječ o ruskoj Sberbanci.

Ministar vanjske trgovine BiH Šarović je potvrdio kako su u njegovij zmlji zadovoljni ishodom mjera poduzetih radi stabiliziranja Agrokora.

“Postavili smo određena pitanja, dobili smo precizne odgovore i konstatirali da je stanje danas najbolje od prvog susreta početom travnja”, kazao je Šarović.

Pojašnjavajući kako su partneri iz BiH posebice zainteresirani za zaposlene radnike i dobavljače te dokapitalizaciju Konzuma BiH od strane Leda i Sarajevskog kiseljaka kao i dugoročne perspektive tih tvrtki.

‘Vrijeme velikih otpuštanja je završilo’

“Vrijeme velikih otpuštanja radnika je završeno a sve se završava s likvidacijom Velpra”, kazao je Šarović

Pojasnio je kako je u odnosu na dokapitalizaciju Konzuma BiH potvrđeno kako ona neće dovesti u pitanje likvidnost Leda i Sarajevskog kiseljaka.

Predsjednik uprave Konzuma BiH Tomislav Bagić potvrdio je kako je Mercator već preuzeo 25 dućana u BiH, a svih 83 koje je imao prije nego što ih je ranije pod svojim brendom vodio Konzum vratit će u svoje vlasništvo do kraja rujna.

“7. rujna je počelo razdvajanje i to će biti završeno do kraja rujna”, kazao je Bagić potvrdivši kako je Konzum BiH sada stabilan i kako je on svoj dug prema dobavljačima s ranijih 75 milijuna KM sveo na 40 milijuna a pri tom svakog mjeseca bilježi promet od 55 milijuna KM.