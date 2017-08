‘RADIJE BUDI U ZATVORU NEGO MRTAV!’ Majka terorista pozvala ga da se preda, cure novi detalji – tko je sumnjivi imam?

Majka Younesa Abouyaaqouba, 22-godišnjeg mladića za kojim traga policija zbog mogućeg sudjelovanja u napadu kombijem u Barceloni, pozvala je sina da se preda jer je bolje da bude zatvorenik nego mrtav.

Younesova majka, Ghanno Gaanimi, to je rekla novinarima u subotu tijekom okupljanja muslimana u centru katalonskog grada Ripolla gdje su javno zatražili mir usprotivivši se ubijanju.

Policija sumnja da je Younes, marokanskog porijekla, jedan od 12 pripadnika džihadističke ćelije te mogući vozač bijelog kombija kojim su pregaženi prolaznici u Barceloni. Na ulici La Rambla poginulo je 13 osoba, a više od sto ih je ozlijeđeno.

Pored Younesove majka bila je žena koja je prevodila novinarima njene riječi.



“Neka ju dođe vidjeti, neka dođe njoj, ona nije kriva za ništa”, rekla je žena.

“Neka ode na policiju, neka se preda, ona bi radije da bude u zatvoru nego da bude mrtav. Ona ne želi da ubijaju ostale, jer su osobe i jer islam ne govori o ubijanju”, dodala je.

‘Slomljeni od boli’

Obitelji, prijatelji i poznanici mladića iz Ripolla osumnjičenih za napade u Barceloni i Cambrilsu okupili su se na trgu ispred gradske vijećnice kako bi poručili da su “slomljeni od boli”, da odbacuju ono što se dogodilo i kako bi minutom šutnje iskazali počast žrtvama.

U Ripollu, gradiću s 10.500 stanovnika, uhićena su trojica osumnjičenih za dva napada u kojima je poginulo 14 osoba. Petorica osumnjičenih napadača policija je ubila vatrenim oružjem u primorskom gradiću Cambrilsu, gdje je uslijedio napad nakon onog u Barceloni.

Rođakinja Younesa Aboyaaqouba rekla je španjolskoj agenciji EFE kako je uvjerena da je iman Abdelbaki Es Satti “manipulirao” mladićima. Njega policija također traži. Pregledali su njegov stan u Ripollu, a sustanar je rekao kako je Satti u utorak napustio stan rekavši da ide u Maroko gdje ima obitelj. Od tada ga nije vidio ni čuo. Policija ne isključuje mogućnost da je poginuo u noći sa srijede na četvrtak u eksploziji u mjestu Alcanar. U tamošnjoj kući su, smatra policija, mladići pripremali eksplozivni materijal i slučajno izazvali eksploziju rukujući plinskim bocama.

“Ne znamo da li su živi ili mrtvi, ne znamo gdje su”, rekla je žena ističući kako su mladi muslimani osumnjičeni za napad bili normalni poput ostalih.

Policija je na konferenciji za medije bila rekla da četiri uhićena, od kojih trojica u Ripollu, nisu imali policijski dosje povezan s terorističkim aktivnostima.

Ništa nisu sumnjali

Druge dvije žene koje su se predstavile kao majka i sestra jednog od mladića osumnjičenih za napad, Mohameda Hychamija ubijenog u Cambrilsu, rekle su da su svi “slomljeni od boli” te da im se “srušio svijet kada su čule vijest”. Nisu “apsolutno ništa sumnjale”, rekle su.

“Bili su normalni mladići”, dodale su i objasnile da su ponekad išli u gradiće Vic i Barcelonu “kao svi ostali mladi u njihovim godinama”. Nisu nikada pomislile da bi se mogli radikalizirati. U glavnom katalonskom gradu Barceloni u četvrtak popodne je izvršen napad unajmljenim kombijem dok je drugi unajmljeni kombi nešto kasnije pronađen u gradiću Vic udaljenom 70 kilometara od Barcelone.

Policija vjeruje da su namjeravali napuniti kombije plinskim bocama i eksplozivnim materijalom no da su nakon slučajne eksplozije odlučili pregaziti prolaznike praznim vozilima. Treći kombi je pronađen u Cambrilsu.

Na trg ispred gradske vijećnice u Ripollu došao je i 27-godišnji Mounir Laghmiri, član islamske zajednice Annour, koji je poznavao mladiće koje policija traži i sumnjiči za napade u Kataloniji na sjeveroistoku Španjolske. Laghmiri je otkrio kako ih je poznavao no da ih nije puno viđao jer nisu činili dio “iste grupe prijatelja”. No pozdravljao ih i “nikada nije mislio da bi mogli biti umiješani u ovako nešto”. Rekao je kako niti mladići niti iman nikada nisu pokazali bilo kakav oblik radikalizacije jer da je netko održao “nekakav radikalni govor to mu zajednica ne bi dopustila, to nitko ne bi prihvatio”.

Mounir Laghmiri, unatoč svemu što se dogodilo, htio je biti prisutan na okupljanju organiziranom od strane zajednice Annour na kojem je održana minusa šutnje za žrtve napada. Smatra kako muslimani trebaju pokazati kako “islam nema ništa s ovim oblikom ponašanja” i da “osobe koji rade terorističke akcije loše interpretiraju stvari”.