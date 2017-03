‘RADE IM UŽASNE STVARI, PLATE I ODU’: Djeca u Beogradu prisiljena na prostituciju

Dječaci od kojih neki nemaju niti 10 godina, prisiljeni su na prostituciju na ulicama Beograda, no to je samo dio užasa koji proživljavaju migranti s krijumčarima ljudi.

Umotani u sive deke, dječaci od kojih neki imaju tek 10 godina, griju se kraj vatre u velikom, napuštenom skladištu nedaleko od glavne Željezničke postaje u Beogradu.

Gladne, siromašne i promrzle često posjećuju srpski muškarci koji im plaćaju za seks, znajući da su neki od njih toliko očajni da će uraditi bilo što da bi preživjeli, piše Reuters.

OVO SU NELJUDSKI UVJETI! Peru se u bačvama na snijegu, jedu na cesti i smrzavaju se…



“Oni dođu ovdje i biraju one blesave, naivne” priča Navid (16) iz Afganistana, ne želeći da se predstavi pravim imenom.

“Oni pitaju koliko vam je novca potrebno. Plate i odu, ali rade loše stvari s njima” rekao je ovaj tinejdžer, navodeći da pojedini muškarci nude i do 2.000 eura za seks s dječacima. S druge strane, Ali, Navidov prijatelj iz Afganistana, kaže da ne krivi te dječake.

“Noćima oni ovdje spavaju gladni. Hladno je, nemaju ništa, bez novca su i osjećaju da to moraju napraviti kako bi preživjeli” priča šesnaestogodišnjak, uz pomoć prevodioca.

Stotine djece migranata od prošle godine su stigla u Srbiju, putujući mjesecima kako bi izbjegli ratove i sirotinju u Afganistanu, Pakistanu, Iraku i Siriji.

Više od 800 djece bez pratnje roditelja

Poput Alija, mnogi od njih zaustavljeni su u Srbiji i ne mogu nastaviti put ka zapadnoj Europi zbog snijega i zatvorenih granica. Većinu novca potrošili su na krijumčare koji su ih doveli do Srbije.

Kako je objavio Unicef, djeca koja se oslanjaju na krijumčare ljudi da bi se kretala po Europi, često po principu “koliko platiš, toliko putuješ”, izložena su zloupotrebama i nasilju, uključujući prostituciju i silovanja.

Prema podacima organizacije UN za izbjeglice, u Srbiji boravi oko 7.700 migranata, uz još oko 1.000 ljudi, uglavnom iz Afganistana, koji su našli skloništa u napuštenim skladištima u Beogradu.

Prema procjenama organizacije “Save the Children”, oko 10 posto migranata u Srbiji su maloljetnici bez pratnje odraslih. Međutim, u ovoj organizaciji navode da nisu čuli za slučajeve da se ta djeca prostituiraju u Srbiji, ali znaju da su u velikom problemu.

“Kad ostanu zaglavljeni u Srbiji, ili bilo kojoj drugoj zemlji, s obzirom na zatvorene granice, oni potroše sav novac koji imaju i potreban im je novac da bi nastavili put s krijumčarima ljudima. Često je teško doći do njih i zaštititi ih” rekla je Tatjana Ristić, glasnogovornica organizacije “Save the Children”.

Platio 9.500 eura za put

Ali kaže da ga je putovanje do sada koštalo 9.500 eura i da su ga tukli krijumčari u Bugarskoj, da su ga tjerali jesti lišće i piti prljavu vodu kako bi preživio.

“Zamalo sam se onesvijestio od žeđi. A ako nisam držao korak, krijumčar bi me šutirao i udarao” prisjeća se torture.

Navid, najstarije dijete u svojoj obitelji, kaže da krenuo u Europu u potrazi za boljim životom, nakon što su mu bombaši samoubojice uništili rodni grad na sjeveroistoku Afganistana.

“Majka mi je rekla: ‘Ako bi radio u gradu, tamo su borbe. Ako bi išao u školu, tamo postavljaju bombe i ubijaju ljude’. Zajedno smo odlučili da moram ići” priča u maloj prostoriji u jednom skladištu koju dijeli s dječakom od 12 godina.

Ne prijavljuju se jer strahuju od deportacije

Njegova postelja, prljavi tepih na betonskom podu, potpuni je kontrast u odnosu na grijane centre za izbjeglice koje su osnovale vlasti, gdje živi oko 6.600 migranata, mahom žene i djece. Oba tinejdžera kažu da je za njih to skladište bilo jedini izbor, jer strahuju da će ih deportirati ako potraže sklonište u državnom centru za migrante.

Međutim, Dragan Velimirović, koji vodi najveći izbjeglički centar u Srbiji, kod Adaševaca, na oko 113 kilometara od Beograda, ističe da su takvi strahovi neosnovani i dodaje da neki migranti radije spavaju u neljudskim uvjetima kako bi lakše došli do krijumčara.

“Vlasti ih ne bi poslali natrag. Da vlasti to hoće, mogli bi to obaviti za 24 sata” komentirao je tragičnu situaciju.

Zatvarnje granica pogoršalo situaciju

Ali u situaciji kada su granice zatvorene, a oko 100 migranata stiže svakog dana, srpski centri su dostigli svoj maksimum, navode u organizaciji “Care International”.

“To možda ne zvuči mnogo, ali je velika brojka za Srbiju, zemlju sa srednjim prihodima i visokom stopom nezaposlenosti. Teško je nositi se s ovakvom situacijom bez pomoći međunarodne zajednice” kaže Sumka Bucan, čelnica grupe za humanitarne aktivnosti na Balkanu ove organizacije.

Bucan kaže da teški životni uvjetu van službenih prihvatnih centara, kao i strah od deportacije, gura mnoge očajne migrante u ruke krijumčara i trgovaca ljudima.

“To je iznimno isplativ posao i oni iskorištavaju ljude, ali se čini da je to jedina mogućnost za migrante” navodi ona.

Usprkos traumatičnom putovanju, na kojem je proživio užasa dovoljno za cijeli život, Ali kaže da namjerava ponovo potražiti krijumčare da bi stigao do Francuske, a potom do Velike Britanije.

“Želim tamo graditi svoj život i nastaviti svoje školovanje. Nadam se da ću stići do svog cilja sigurno, uz božju pomoć” zaključuje on.