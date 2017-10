PUTINU SMIJEŠAN DUG AGROKORA PREMA SBERBANKU? ‘Zarađujete 12, a duguju vam jednu milijardu? Škrtice! Riješite to!’

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u posjetu je Rusiji, gdje se sastala s tamošnjim predsjednikom Vladimirom Putinom i premijerom Dmitrijem Medvedevom. Njezin je posjet Rusiji okarakteriziran kao dobar zamah narušenim bilateralnim odnosima, a s ruskim je čelnicima, među ostalim, razgovarala i o krizi u Agrokoru.

Grabar-Kitarović u Sočiju je nazočila radnom ručku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i glavnim direktorom Sberbanka Hermanom Grefom.

[FOTO] KOLINDA POZVALA PUTINA U HRVATSKU: ‘Predstavila sam mu Inicijativu triju mora, ona nije usmjerena protiv Rusije’

KOLINDA S RUSIMA RAZGOVARALA O AGROKORU: ‘Voljela bih da to pitanje ne narušava naše odnose’



Izaslanstvima poručio neka odmah riješe taj problem

Jutarnji list piše kako je Putin u jednom trenutku upitao Grefa koliki je dug Agrokora ruskim bankama. Kad mu je on rekao da se radi o 1,1 milijardu eura, Putin je pitao kolika je godišnja zarada Sberbanka. Nakon odgovora da je to 12-13 milijardi eura, Putin se samo nasmijao.

‘Koja škrtica! Jedna milijarda je problem? Riješite to odmah’, rekao je izaslanstvima dviju zemalja.

RUSKI SBERBANK ĆE TRAŽITI NAPLATU SUDSKIM PUTEM: ‘Todorić je od nas skrio dug težak čak milijardu dolara’

Grabar-Kitarović: ‘Spremna sam posredovati u razgovorima između Sberbanka i ovlaštenih institucija’

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila je da je s ruskim čelnicima razgovarala i o Agrokoru, no dodala da ona ne može osobno sudjelovati u rješavanju tog problema.

‘Naravno, osobno ne sudjelujem u rješavanju tog pitanja i ne mogu pregovarati u procesima kako će se to riješiti, ali spremna sam posredovati kako god mogu u razgovorima između Sberbanka i ovlaštenih institucija koje to rješavaju’, rekla je Grabar-Kitarović i dodala da treba omogućiti svima, pa i Sberbanku, da sudjeluje u procesu, no ne treba dopustiti da to pitanje opterećuje odnose Rusije i Hrvatske jer se radi o korporativnom, a ne međudržavnom pitanju, javlja Jutarnji list.