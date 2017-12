PUTIN OTKRIO DA SE ON I TRUMP OSLOVLJAVAJU OSOBNIM IMENIMA: ‘Postigao je značajne rezultate’

Putin (65), koji 20 godina vlada ruskom političkom scenom, najavio je da će se na predsjedničkim izborima u ožujku natjecati kao nezavisni kandidat.

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je u srijedu na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi kako je važno da svjetski čelnici uspostave učinkovite međusobne radne odnose i dodao da se on i američki predsjednik Donald Trump međusobno oslovljavaju osobnim imenom.

Upitan kako ocjenjuje dosadašnji mandat američkog predsjednika, odgovorio je da to nije na njemu, ali je uočio značajna postignuća. “Nije na meni da ocjenjujem rad predsjednika. To je na biračima, na američkom narodu”, rekao je Putin.

“Objektivno možemo uočiti neke značajne rezultate, čak i u tako kratkom vremenu. Pogledajte rast tržišta, to je poruka investitorima ‘Vjerujte u američko gospodarstvo’. Svaka čast Trumpovim protivnicima, ali to je objektivna činjenica”, dodao je.



Putin smatra da je između Rusije i SAD-a zavladala umjetna “manija špijuniranja”, ali je procijenio da će se odnosi dviju zemalja s vremenom vratiti u normalno stanje. Istaknuo je da su odnosi ruskih dužnosnika i članova izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa bili “rutinski”, no kaže da su ih “izvrnuli” Trumpovi protivnici.

“Sve su to izmislili ljudi koji se protive Trumpu kako bi njegov rad učinili nelegitimnim. Ljudi koji to rade štete domaćoj politici”, rekao je Putin.

Putin na izbore ide kao neovisni kandidat

Putin (65), koji 20 godina vlada ruskom političkom scenom, najavio je da će se na predsjedničkim izborima u ožujku natjecati kao nezavisni kandidat, ali se nada da će ga poduprijeti više političkih stranaka. “Ruski politički sustav mora biti kompetitivan, no oporba nema jakog protukandidata jer samo puno viču, a malo toga nude narodu”, istaknuo je Putin.

Upozorio je da bi neki njegovi politički protivnici destabilizirali Rusiju i izazvali kaos kada bi pobijedili na izborima. Pitanje o tome što misli o zabrani kandidature oporbenog čelnika Alekseja Navalnog uputila mu je Ksenia Sobčak, televizijska novinarka koja je ranije najavila da se i sama planira kandidirati.

Umjesto odgovora Putin ju je optužio da ne nudi nikakva pozitivna rješenja za probleme Rusa. Navalnog je povezao s bivšim gruzijskim predsjednikom Mihailom Šakašvilijem koji je na vlast 2004. došao nakon mirne revolucije i trenutno je uključen u politiku u Ukrajini gdje traži smjenu predsjednika Petra Porošenka.

“Ti ljudi koje spominjete (Navalni) su kao Šakašvili, samo ruska verzija. I želite da ti Šakašviliji destabiliziraju situaciju u zemlji? Želite pokušaj državnog udara?”, upitao ju je Putin.

Čovjek koji je kao premijer i predsjednik na vlasti već gotovo dva desetljeća želio bi dobiti još jedan šestogodišnji mandat na izborima 18. ožujka. Ruski lider zadržao je popularnost u zemlji posljednjih godina, unatoč ekonomskim poteškoćama i rastućim napetostima sa Zapadom. Prema posljednjim anketama, Putina podupire 80 posto građana pa se na izborima očekuje njegova uvjerljiva pobjeda.

Do rješenja sirijskog problema iskrenim angažmanom svijeta

Govoreći o ratu u Siriji, Putin je rekao da taj problem ne mogu same riješiti ni Sirija ni Rusija, nego samo kroz zajedničke napore cijelog svijeta. “Vrlo je važno da nijedna strana u tom procesu i nijedan globalni igrač nema želju ili da ne dođe u napast koristiti teroriste, kvazi-teroriste, radikalne skupine za ostvarenje svojih političkih ciljeva”, naglasio je Putin.

Pritom je optužio SAD da ignorira ruske informacije kako sirijski borci odlaze u Irak. “Nema (američke) reakcije. Zašto? Zato što oni (Amerikanci) misle kako borce mogu iskoristiti u borbi protiv (sirijskog predsjednika Bašara) Al-Asada. To je sva istina. Ali, u isto vrijeme, i jako opasna, uključujući za one koji to rade”, upozorio je ruski predsjednik.

Putin je najavio da iduće godine planira potrošiti 23,88 milijardi dolara za vojnu nabavu i još toliko za održavanje vojne opreme.

Do rješenja za Sjevernu Koreju spuštanjem lopte na zemlju

Vezano za Sjevernu Koreju istaknuo je da sve zemlje moraju “spustiti loptu na zemlju”. “Ne priznajemo nuklearni status S.Koreje. Smatramo da je sve što se događa kontraproduktivno”, izjavio je.

Podsjetio je da je 2005. postojao sporazum s Pyongyangom o smanjenju nuklearnog programa, no to “SAD-u nakon nekoliko mjeseci nije bilo dovoljno”. “S.Koreja ne vidi nijedno drugo sredstvo za samoobranu osim razvoja oružja za masovno uništenje i vojne opreme. Smatramo da obje strane moraju zaustaviti tu spiralu. Sada i (američki državni tajnik Rex) Tillerson kaže da je SAD spreman za izravan kontakt, a to je vrlo dobar signal”, dodao je.

Govoreći o prioritetima u budućnosti, Putin je nabrojao infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje, visoku tehnologiju, povećanje produktivnosti rada i plaća. “Političko okružje, kao i ono gospodarsko, mora biti kompetitivno. Težit ću tome da imamo uravnoteženi politički sustav”, rekao je.

Istaknuo je da zapadne sankcije zbog uloge Rusije u Ukrajini nisu jako utjecale na cijenu nafte, “ali ipak jesu”. “Prevladali smo dva gospodarska šoka, oštar pad cijene energije i vanjska ograničenja ili tzv. sankcije”, naglasio je Putin. “Naše gospodarstvo počelo se sve više oslanjati na domaću potražnju, što je ključno za ekonomiju”, dodao je.