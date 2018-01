PRVI PUT NA SVIJETU: Dvojicu tinejdžera od utapanja nisu spasili ljudi – već dron. Pogledajte video

Osim spašavanja kupača, ova će tehnologija pomoći i da se na vrijeme uoče podvodni predatori poput morskih pasa ili meduza, koje je nemoguće na taj način vidjeti golim okom.

Dvojica tinejdžera u Australiji zaglavila su u moru zbog snažne plime, a spašeni su uz pomoć drona.

Dvije djevojke javile spasiocima

16-godišnji Monty Greenslade i 17-godišnji Gabe Vidler primijećeni su u moru u New South Walesu. Dvije djevojke obavijestile su spasilačke službe da se mladići bore s plimom, javlja Daily Mail. Dečki su se borili s valovima visokima čak tri metra, a zbog toga im nije mogao prići niti spasilački brod pa su na kraju spašeni uz pomoć drona koji je kraj njih spustio madrac na napuhavanje za koji su se onda uhvatili. Na snimci objavljenoj na internetu vidi se letjelica iznad tinejdžera zaglavljenih u moru. Samo 35 sekundi nakon polijetanja, uređaj na napuhavanje je spušten u more.





Uređaj na napuhavanje u nekoliko sekundi stigao do njih

Dečki su se za njega uhvatili, a valovi su ih tada odgurali do obale, gdje su se za njih pobrinuli spasioci. Tinejdžeri nisu ozlijeđeni tijekom ove operacije spašavanja. ‘Dvije djevojke javile su nam za ovu situaciju. Uređaj na napuhavanje je dopremljen do mladića u roku od samo nekoliko sekundi. Za njega su se uhvatili, a valovi su ih odgurali do obale’, rekao je šef spasilačke službe Ben Trollope. Tehnologija drona za spašavanje u ovakvim situacijama razvijana je tijekom protekle tri godine, a ovo je prvo takvo spašavanje na svijetu.

‘Pokazalo se da ovaj sustav radi, a Australija je vodeća u svijetu kada je riječ o ovakvoj tehnologiji’, kažu stručnjaci. Osim spašavanja kupača, ova će tehnologija pomoći i da se na vrijeme uoče podvodni predatori poput morskih pasa ili meduza, koje je nemoguće na taj način vidjeti golim okom.