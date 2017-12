PRVI GLAVNI TUŽITELJ ICTY-ja: ‘Praljak je tim činom uskratio pravdu žrtvama, a na Balkanu se ne žele suočiti s istinom…’

Prvi glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) Richard Goldstone ocijenio je kako je Slobodan Praljak svojim samoubojstvom u haškoj sudnici zapravo uskratio punu pravdu žrtvama, njegov je čin stavio u kontekst balkanskih zabluda i manipulacija, a istodobno je odbacio tvrdnje kako je ICTY djelovao pod bilo kakvim političkim nalozima ili pritiscima, prenio je u petak sarajevski “Dnevni avaz”.

“Smrt tog čovjeka (Praljka) je iznimno žalostan događaj za posljednje dane Tribunala. Na neki način žrtve su tim činom uskraćene. One nisu dobile punu pravdu”, kazao je Goldstone u intervjuu ovom listu.

‘Previše ljudi odbija se suočiti s istinom’

Taj je Južnoafrikanac haško tužiteljstvo vodio od kolovoza 1994. do rujna 1996. i još u vrijeme dok je trajao rat u Bosni i Hercegovini podignuo je optužnice protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića.

Goldstone danas ističe činjenicu kako na Balkanu postoji cijeli kult žrtvovanja kojega se onda politički instrumentalizira.



“Previše ljudi odbija se suočiti s istinom, prihvatiti da je na svim stranama bilo teških zločina. Mislim da je za takvo stanje najviše krivo zapovjedništvo na terenu. Oni nisu bili ozbiljno dorasli zadaći”, kazao je Goldstone.

Goldstone tvrdi kako je ICTY unatoč svim kritikama uspješno obavio svoju misiju iako priznaje da je bilo propusta, te ističe dva. Prvim i najvećim smatra to što je trebalo mnogo vremena kako bi se optuženi uhitili i doveli na suđenja, a drugi najveći propust je to što ishod samih suđenja nije doveo do situacije koja bi svim potencijalnim počiniteljima ratnih zločina u budućnosti poslala jasnu poruku što ih čeka u takvom slučaju.

‘Povijest mržnje i prijezira na Balkanu je prejaka’

“ICTY nije učinio dovoljno na poticanju pomirenja mada je jasno kako je čak i sada povijest mržnje i prijezira jednih prema drugima na Balkanu jednostavno prejaka”, kazao je prvi haški tužitelj.

Na pitanje je li i koliko politika utjecala na rad Tribunala Goldstone je kategorički odgovorio kako nije.

“Ne! Politika nije vodila procese pred Tribunalom. To je bilo isključivo u rukama sudaca i tužitelja. Oni su bili potpuno neovisni”, kazao je Goldstone dodajući kako u vrijeme kada je on bio glavni tužitelj na njega nitko nije ni pokušao politički utjecati.

Njegov je zaključak kako je u konačnici ICTY ispunio svoju misiju jer su svi koji su optuženi i izvedene na suđenja.

“To i jest bila primarna zadaća Tribunala. Oni koji su vjerovali kako će to samo po sebi dovesti do pomirenja u regiji očekivali su previše od jednog pravnog mehanizma”, poručio je Goldstone.