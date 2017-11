PRVA ŽRTVA SEKS SKANDALA U BRITANSKOJ VLADI: Ministar obrane podnio ostavku jer je pipao voditeljicu

Britanski ministar obrane Michael Fallon podnio je večeras ostavku izjavivši kako je njegovo ponašanje bilo ispod visokih standarda koji se očekuju od članova vlade.

Fallon je prije 15 godina po nozi dirao BBC-jevu voditeljicu, a iako je ona rekla da je stvar nakon njegove isprike bila izglađena, to je čini se bio prevelik teret na ministrovim leđima.

“Brojne su neistinite, ali prihvaćam da u prošlosti nisam ispunjavao standarde koje se traže od pripadnika oružanih snaga. Razmislio sam o svom položaju i dajem ostavku na dužnost ministra obrane”, rekao je Fallon.

Premijerka Theresa May je odgovorila da cijeni “karakterističnu ozbiljnost” kojom je Fallon razmotrio situaciju u kojoj se našao i “primjer koji želi postaviti za vojnike, žene i druge”.

Osim Fallona, još je nekoliko članova britanske vlade optuženo za seksualno zlostavljanje zaposlenica. Premijerka May ranije je istaknula da će sve slučajeve istražiti, a da će one koji su se kompromitirali izbaciti iz vlade.

Podsjetimo, prije nekoliko dana je ministar međunarodne trgovine Mark Garnier priznao da se svojoj tajnici obraćao nazivima seksualne konotacije i dao joj novac za kupnju seksualnih igračaka.

Garnier je, međutim, rekao za list The Mail of Sunday da to “nipošto nije predstavljalo spolno uznemiravnje”.

Osim ministara, za seksualno zlostavljanje optuženi su i brojni zastupnici u parlamentu.