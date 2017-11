PRVA DAMA SAD-a UŽIVA U JAPANU: Dok je Donald igrao golf, Melania je otkrivala jedan sasvim novi svijet

Dok je njezin suprug igrao golf, prva dama Sjedinjenih Država, Melania Trump se prvog dana azijske turneje upoznala s japanskim umijećem uzgoja bisera u elitnoj četvrti Ginza u Tokiju.

Akie Abe, supruga japanskog premijera Shinza Abea ugostila je Melaniju Trump u vodećoj trgovini proizvođača bisera Mikimota u okviru njezina programa posjeta posvećenog kulturi.

Dvije žene su se pozdravile poljupcem u obraz i nisu se rukovale, ni naklonile po japanskom običaju.

Zatim su se uspele na “tajni kat” zgrade namijenjen uglednim gostima, gdje su razgovarale uz čaj ili kavu. Nije otkriven sadržaj njihova razgovora.



Mikimoto je organizirao susret s “amama”, Japankama koje tradicionalno traže bisere roneći na dah, opremljene samo naočalama za ronjenje i drvenim spremnikom.

Japanski biseri su poznati po svojoj kvaliteti.

“Predivan posjet s Akie Abe danas! Uživala sam u razgovoru uz čaj i slušala o povijesti vađenja bisera”, objavila je Melania na Twitteru.

“Upitala me na kojoj dubini ronim i koliko mogu izdržati bez daha”, rekla je 57-godišnja Miaki Okumura. “Odgovorila sam joj da je dubina pet do šest metara te da mogu zadržati dah 40 do 50 sekunda”, rekla je dodajući da je Melania Trump bila pod snažnim dojmom.

“Čini se jako ljubazna i jako je lijepa. Ima lijepe ruke koje su bile tople kad smo se rukovale”, rekla je ama.

Melania Trump i Akie Abe su se fotografirale s dvjema amama, ali nisu se obratile novinarima. Nakon toga su gledale film o uzgoju bisera.

Tvrtka Mikimoto je osnovana 1899. pošto je Kokichi Mikimoto, poznat kao kralj bisera, 1893. u okrugu Mie prvi u svijetu uspio uzgojiti bisere.