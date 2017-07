SRAMOTNA PROVOKACIJA UOČI GODIŠNJICE GENOCIDA: U Srebrenicu dolazi srpska novinarka poznata po skandaloznim izjavama

Bošnjački dužnosnici u lokalnoj vlasti vlasti Srebrenice upozorili su u utorak da se uoči obilježavanja 22. godišnjice genocida koji su 1995. nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba u tome gradu pokušavaju organizirati manifestacije kako bi se osporile sudski dokazane činjenice o zločinima te veličalo ratne zločince.

Predsjednik skupštine općine Srebrenica Alija Tabaković i bivši načelnik i aktualni predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje 22. godišnjice genocida Ćamil Duraković tijekom dana odvojeno su se oglasili upozoravajući da će samo tri dana prije komemoracije u tome gradu biti organizirana tribina na kojoj se planira promovirati knjiga srbijanske novinarke Ljiljane Bulatović kojom se niječu počinjeni zločini.

U knjizi piše da su masovna ubojstva Bošnjaka izmišljotine

Bulatović je napisala knjigu pod naslovom “Srebrenica – laž i podvala srpskom narodu” u kojoj iznosi teze da su masovne egzekucije Bošnjaka u srpnju 1995. zapravo izmišljotine, a da Ratko Mladić takve zločine nije zapovijedio.

Bulatović je poznata i kao autorica Mladićeve biografije u kojemu nekritički veliča tog optuženika za najteže ratne zločine, a istodobno je utemeljiteljica “međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću”.



Poznata je po izjavi da bi najbolje bilo da Bošnjaci posmrtne ostatke iz Potočara prenesu na teritorij Federacije BiH jer je u Srebrenici “plodno tlo koje bi trebalo obrađivati”.

Gostovanje pod pokroviteljstvom općine

Njezino gostovanje u Srebrenici najavljeno je za 7. srpnja pod pokroviteljstvom načelnika općine Mladena Grujičića u sklopu manifestacije nazvane “Petrovdanski dani”. Tu manifestaciju pokrenule su političke stranke sa srpskim predznakom kako bi podsjetile na Srbe s područja Srebrenice poginule tijekom rata u BiH i tako uspostavile svojevrsnu “protutežu” komemoracijama srebreničkog genocida koji je okvalificiran kao najteži ratni zločin na području Europe od završetka Drugog svjetskog rata.

“Sramota” je da načelnik općine stoji iza takvog čina, poručio je Tabaković u pisanoj izjavi.

Nedopustivo je da upravo nekoliko dana uoči 22. godišnjice genocida ona (Bulatović) veliča ozloglašenog haaškog optuženika Ratka Mladića”, izjavio je Tabaković upozoravajući da se ovakvim postupcima ozbiljno ugrožava mir u Srebrenici.

Ćamil Duraković je potvrdio da je Grujičić i ranije, prije nego što je na prošlogodišnjim lokalnim izborima postao općinskim načelnikom, pokušavao dovesti Bulatović u Srebrenicu, no to mu nije bilo dopušteno pa to čini sada kada je na vlasti.

U izjavi za portal Klix Duraković je Grujičića nazvao “devijantnom osobom” i ustvrdio da on nikada nije prestao biti sljednikom ideologije četničkog vođe Vojislava Šešelja.

‘Uvreda za žrtve’

“To je jedan strašan udarac i uvreda za preživjele i za žrtve genocida”, kazao je Duraković i rekao da je to nimalo bezazlen pokušaj da se genocid u Srebrenici minimizira upravo na mjestu gdje je počinjen.

U memorijalnom kompleksu u Potočarima kod Srebrenice 11. srpnja očekuju se tisuće sudionika komemoracije žrtvama genocida počinjenog u srpnju 1995. godine.

Najavljen je za taj dan i ukop posmrtnih ostataka 70 žrtava identificiranih u proteklih godinu dana.

Načelnik Srebrenice Grujičić najavio je da neće sudjelovati na komemoraciji i rekao da ne priznaje da je ondje počinjen zločin koji se može kvalificirati kao genocid.