PROTIVNIK ABORTUSA I OBAMACAREA: Senat potvrdio novog američkog ministra zdravstva

Senat je potvrdio u petak tijesnom većinom na položaj ministra zdravstva Toma Pricea, republikanca koji je protiv pobačaja i žestoki je protivnika reforme zdravstvenog osiguranja Obamacarea.

Price (62) je potvrđen s 52 glasa republikanaca dok je 47 demokrata bilo protiv.

Zastupnik iz Georgije izabran u Predstavnički dom 2004., Price je radio 20 godina u privatnom sektoru kao ortopedski kirurg.

Objavljujući njegovo imenovanje, Donald Trump je kazao da je Tom Price “iznimno kvalificiran za provođenje poništenja i zamjene Obamacarea kako bi se svim Amerikancima pružilo pristupačno zdravstveno osiguranje”.



No, demokratski senatori protivni njegovu imenovanju kazali su tijekom rasprave koja je potrajala do zore da će on naškoditi milijunima Amerikanaca koji ovise o Obamacareu.

Taj je zakon za mandata Baracka Obame omogućio da se obuhvati dvadeset milijuna Amerikanca koji su ranije živjeli bez zdravstvenog osiguranja ranije a čiji je postotak pao sa 16 na 8,9 posto od 2010. do 2016. No, njegovo provođenje bilo je jako kritizirano.

Donald Trump u svom prvom potezu u Bijeloj kući potpisao je odmah nakon inauguracije uredbu kojom je dijelovima svoje administracije naložio da minimaliziraju učinke Obamacarea.