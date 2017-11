PROPALI SU KOALICIJSKI PREGOVORI: Hoće li Njemačka na nove izbore ili će Merkel sastaviti manjinsku vladu?

Napori njemačke kancelarke Angele Merkel da sastavi trostranačku koalicijsku vladu doživjeli su jučer veliki udarac nakon što su njezini potencijalni partneri liberali (FDP) objavili da se povlače iz koalicijskih pregovora i da su oni propali.

Poslovno orijentirani Slobodni demokrati (FDP) neočekivano su napustili pregovore s Merkeličinom konzervativnom koalicijom CDU/CSU i Zelenima, ustvrdivši da tri strane nisu uspjele postići kompromis o ključnim pitanjima poput imigranata i zaštite okoliša.

Sastavljanje manjinske vlade ili novi izbori?

Ako se povlačenje liberala iz pregovora pokaže konačnim, Merkel bi mogla pokušati sastaviti manjinsku vladu sa Zelenima, ili bi se mogli sazvati novi izbori.

“Danas nije postignut napredak, već je naprotiv napravljen korak natrag, jer su se počeli propitivati i ciljani kompromisi”, rekao je novinarima čelnik FDP-a Christian Lindner. “Bolje je ne vladati nego vladati pogešno. Zbogom!”, rekao je Lindner.



Tri stranke nevoljko su ušle u pregovore o tročlanoj koaliciji koja još nije viđena na državnoj razini u Njemačkoj, no koja je postala potrebna zbog rezultata izbora u rujnu na kojima su glasači djelomično okrenuli leđa velikim strankama ljevice i desnice i izglasali veoma fragmentiran parlament.

Neuspjeh u koalicijskim pregovorima mogao bi pokrenuti najtežu političku krizu u Njemačkoj u nekoliko desetljeća jer su socijaldemokrati (SPD) već najavili kako nakon gubitka na izborima planiraju ostati u oporbi.

Postizanje trostranog dogovora jedina je realistična šansa da Merkel osigura četvrti mandat na čelu države. No FDP koji se tek vratio u parlament nakon četiri godine izbivanja i Zeleni koji nisu vladali 12 godina ne žele kompromisima otuđiti svoje glasačko tijelo i pokvariti svoj izborni uspjeh.

Merkel žali što sporazum nije postignut

Ulozi su veliki i za bavarsku Kršćansko-socijalnu uniju, saveznike Angele Merkel iz konzervativne koalicije. CSU strahuje da će neuspjeh u osiguravanju ograničenja imigracije potaknuti rast krajnje desnice na regionalnim izborima iduće godine i time možda čak i zbaciti CSU nakon 60 godina vladanja u toj pokrajini.

Neuspjeh u koalicijskim dogovorima mogao bi dovesti do novih parlamentarnih izbora, a to ne odgovara nijednoj od tri stranke jer strahuju da bi to moglo dovesti do još boljeg rezultata krajnje desne Alternative za Njemačku.

Njemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je danas žaljenje zbog odluke liberala (FDP) da napuste trostrane koalicijske pregovore.

“Vjerovali smo da se nalazimo na putu na kojemu je dogovor mogao biti postignut”, rekla je Merkel.

“Žalim, uz puno poštovanje prema FDP-u, što nismo mogli postići sporazum”, dodala je njemačka kancelarka.

Ona je rekla da će se tijekom dana sastati s njemačkim predsjednikom Frank-Walterom Steinmeierom kako bi ga izvijestila o situaciji. Također je rekla da će njezin blok CDU/CSU nastaviti pregovarati odgovorno. Naglasila je da će učiniti sve što može kao njemačka kancelarka da izvede zemlju iz ovog “teškog perioda”.