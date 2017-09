PRONAĐENA HITLEROVA ATOMSKA BOMBA!? ‘U tajnom skladištu našao sam radioaktivne ostatke, zatim su došli ljudi u odijelima…’

Umirovljenik u Brandenburgu, Njemačka, prošlog je tjedna istraživao svojim detektorom za metal kada je začuo neobičan ‘biiip’.

Razlog tome bio je ni po čemu poseban, samo dosta sjajan komad metala, piše Fox News.

Bernd Thälmann (64) odlučio ga je testirati. Pokazalo se da metal nema magnetna svojstva.

To je već bilo čudno. Thälmann je već neko vrijeme pretraživao teren Oranienburga u Brandenburgu i već je otprilike znao što može naći.



Nakon što ga je odnio kući i ostavio da leži tamo nekoliko dana, Thälmann i njegova djeca počeli su malo istraživati svojstva pojedinih metala.

Ono što su otkrili unijelo je u njih određenu nervozu pa su obavijestili vlasti.

Obitelj se odjednom našla u središtu velike sigurnosne operacije, koja je uključivala i evakuaciju i blokadu susjednih domova.

Nacistička veza

U kuću su ušli ljudi u odijelima za zaštitu od radijacije i pažljivo zapakirali Thälmannovo otkriće u kutiju podstavljenu olovom, koja je zatim i sama stavljena u zaštitni kovčeg.

Thälmann je sada pod istragom zbog “neovlaštenog posjedovanja radioaktivnih tvari”.

Iz policije su potvrdili da je Thälmannovo metalno otkriće radioaktivno. Isto tako su ponudili mogući izvor.

Tijekom Drugog svjetskog rata Oranienburg je bio lokacija tajnog istraživačkog postrojenja. Tamo se radilo na obogaćenju uranovog oksida nabavljenog u Južnoj Americi.

Cilj je bio dobiti plutonij koji bi se koristio kao oružje. To je trebala biti jezgra njemačke atomske bombe.

Postrojenje je davno nestalo, ali izgleda da su neki tragovi ipak ostali.

Prioritetna meta

Velika Britanija i Sjedinjene Države bile su svjesne Hitlerovih ambicija u vezi atomske bombe te su ga željele omesti.

Tako je na postrojenje u Oranienburgu tijekom rata bačeno nekih 16.000 bombi koje su ga potpuno uništile.

Moguće je da u okolici leže još neki radioaktivni ostaci, no Thälmann odbija reći policiji gdje je točno pronašao radioaktivni komad. Umjesto toga, želi se vratiti kako bi sam iskopao još dokaza o projektu nacističke bombe.

“Osoba koja je pronašla radioaktivni materijal odbija dati informaciju o točnoj lokaciji”, navedeno je u policijskoj izjavi.

No to je stavilo Thälmanna u tešku situaciju. S obzirom na to da je “neovlašteno posjedovao radioaktivne tvari” pokrenuta je istraga, a materijal oduzet. No još nije podignuta nikakva optužba.

Bili su blizu

Dokumenti koje je ranije ove godine objavio Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država otkrivaju koliko su njemački znanstvenici bili blizu razvoju atomske bombe.

Dokument APO 696 sadrži pregled njihova istraživanja te zaključak da je Hitler 1944. došao blizu sastavljanju osnovne bojeve glave. U njemu su navodi i da je takvo oružje možda čak bilo i testirano.

Njemački probni pilot Hans Zinnser bio je uvjeren da je vidio “oblak u obliku gljive” u blizini postrojenja za nuklearna istraživanja u Luwgslustu 1944.

“Početkom listopada 1944. letio sam na udaljenosti 12 do 15 kilometara od postrojenja za nuklearne testove Ludwigslust (južno od Lübecka).

“Oblak u obliku gljive s turbulentnim, uzbibalim dijelovima (na visini od oko 7000 metara) stajao je bez ikakve vidljive veze s mjestom gdje se dogodila eksplozija. Došlo je do jakih elektroničkih smetnji i nemogućnosti nastavljanja radijske komunikacije, kao u slučaju munje.”

Drugi je pilot navodno primijetio isto to sat vremena kasnije, a talijanski dopisnik koji je vidio bljesak javio je to Mussoliniju.