PROGOVORILA 16-GODIŠNJA ISIS-ova UDOVICA IZ NJEMAČKE: Htjela je pobjeći, sad joj prijeti smrtna kazna

Islamistica, 16-godišnja školarka iz Njemačke, Linda Wenzel kojoj prijeti smrtna kazna rekla je da joj je isprala mozak Jordanka koja ju je povezala s isilovcima.

Linda Wenzel iz mjesta Pulsnitz, nedaleko od Dresdena, uhićena je nakon oslobođenja Mosula zajedno s još nekoliko žena, pripadnica posebne ženske divizije samoproglašene Islamske države, od kojih je nekoliko u trenutku uhićenja nosilo prsluke s bombom. Većina ih je bila naoružana vatrenim oružjem.

Sada je u Bagdadu i očekuje suđenje, a premijer je istaknuo kako je moguće da dobije smrtnu kaznu ako sud procijeni da su njena djela bila preteška.

SNIMKA UHIĆENJA NJEMAČKE TINEJDŽERICE KOJA SE PRIDRUŽILA ISIS-u: Urlala je dok su je odvodili, prijeti joj smrtna kazna



ODBJEGLA (16) NJEMICA UHIĆENA U MOSULU: Zaljubila se i pridružila odredu bombašica samoubojica

Tinejdžerka, koja je sa samo 15 godina pobjegla od kuće kako bi postala isilovska mlada, tvrdi da ju na islam 2016. preobratila djevojka s kojom se dopisivala na džihadističkim forumima. Predstavila se kao Fatema i upoznala ju je s njenim budućim suprugom, džihadističkim borcem Abuom Usamom al-Shisanijem, prenosi Independent.

Čečenskom muslimanu Wenzel se žalila na probleme kod kuće, a on ju je uvjerio, tvrdi tinejdžerica, da pobjegne i obećao joj da će ju vjenčati ako se pridruži Kalifatu. Dao joj je upute kako može doći do papira i otputovati do Turske. Kada je došla, on je već krenuo u Siriju, no Wenzel kaže da su se vjenčali preko telefona. Našli su se tek uz granicu i zajedno su prešli u Siriju i na koncu došli u Mosul.

Tinejdžerica kaže kako je njen Abu poginuo tri mjeseca nakon što su došli u Mosul. Tvrdi da se htjela vratiti, no Islamska država je to odbila i dodijelila joj 200 dolara džeparca kao udovici. Tinejdžerica ponavlja kako je bila samo domaćica i da nije imala nikakvu ulogu u borbi ili u funkcioniranju islamističke paradržave.