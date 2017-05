UGLEDNI PROFESOR I ANALITIČAR UPOZORAVA DA ISIS IMA NASLJEDNIKA: ‘Oni sjede, uče i čekaju’

Teroristička organizacija Islamska država koja se suočava s definitivnim vojničkim porazom u Siriji i Iraku izgubila je i raniju mogućnost novačenja boraca pa sada mjesečno ne uspijeva popuniti svoje redove s više od pedesetak pristaša koji dolaze iz različitih dijelova svijeta, ali provedbu strateških ciljeva IS-a preuzet će već vidljivi nasljednik, kazao je u ponedjeljak u Sarajevu Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih znanosti (FPN) i analitičar koji se godinama bavi fenomenom islamskog terorizma.

“U 2014. i 2015. godini IS je mjesečno uspijevao regrutirati po dvije tisuće novih boraca. Sada je ta brojka svedena na pedesetak”, kazao je Azinović koji predaje na odjelu za sigurnosne i mirovne studije sarajevskog FPN-a tijekom predavanja održanog na Akademiji znanosti i umjetnosti BiH (ANUBiH).

Takve ocjene temelji na informacijama koje je prikupilo američko Ministarstvo domovinske sigurnosti.



Prema tom izvoru, od 2011. godine u Siriji i Iraku do kraja 2016. godine borilo se 42.900 osoba iz najmanje 120 država od kojih je njih najmanje 7900 bilo iz zapadnih zemalja.

U Siriji i Iraku trenutačno je i oko 20 tisuća šijita – stranih boraca koji dolaze ili iz libanonskog Hezbolaha ili iz iranskih odnosno iračkih paravojnih milicija.

Golemi gubici u teritoriju i mjesečnim prihodima

Jaki vojni pritisak na IS doveo je do toga da je ta teroristička organizacija izgubila fizički kontakt odnosno kontrolu nad teritorijem uz tursku granicu koja je bila ključna za dolazak islamističkih simpatizera u Siriju.

Teritorij koji je kontrolirao IS sveo se sa 100 tisuća četvornih kilometara u 2014. godini na oko 60 tisuća četvornih kilometara i uglavnom je riječ o fragmentiranim džepovima.

Mjesečni prihodi IS-a u 2015. godini iznosili su 81 milijuna dolara i uglavnom su dolazili od preprodaje nafte i plina, a sada su smanjeni za 62 posto.

No posebni je problem to što IS potiče i podupire terorističke napade diljem svijeta, a to bez obzira na poraze na vojnom planu čini i danas.

Različite su procjene o tome koliko je bilo terorističkih napada u svijetu i kreću se od dvije do deset tisuća pri čemu je poginulo 25 tisuća ljudi, a 24 tisuće ih je ranjeno.

Najizloženiji napadima bili su Irak, Sirija, Afganistan, Pakistan i Turska.

Novi razvoj situacije na sirijskom i iračkom ratišu uz pojačano djelovanje policijskih agencija i pravosuđa u BiH doveo je do toga da odlaska dragovoljaca iz te zemlje u redove IS-a u 2016. godini uopće nije bilo.

Teroristička prijetnja u Bosni i Hercegovini

Komentirajući situaciju u kojoj se nalazi BiH Aznović je iznio podatak kako je precizno evidentirano 240 osoba iz te zemlje koje su otišle u Siriju i Irak pridružiti se teroristima. No policijske procjene i evidencije nisu potpuno pouzdane jer je riječ samo o osobama koje imaju prebivalište u BiH, a zapravo nije sigurno koliko je u optjecaju osoba s državljanstvom BiH koje žive u inozemstvu pa se kreću s različitim punim dokumentima.

“Stvarne je brojke vrlo teško utvrditi”, kazao je Azinović.

U pokušajima istraživanja ovog fenomena preciznio je utvrđen identitet 188 muškaraca, 61 žene i 81 djeteta koji su iz BiH otišli u Siriju i Irak.

Oko 70-ak takvih osoba tamo je i poginulo, oko pedesetak muškaraca iz BiH i dalje se bori u redovima terorista, a otprilike isti broj ih se vratio u BiH.

Bosanskohercegovačko pravosuđe do sada je pravomoćno procesuiralo 22 povratnika s ratišta u Siriji i Iraku.

Azinović je zaključio kako je poraz IS-a izvjestan, no “narativ žrtvovanja” nastavit će živjeti u glavama brojnih simpatizera pa tako i onih u BiH izloženih radikaliziranju koji će čekati drugu priliku odnosno novu organizaciju koja će ih pozvati u sveti rat.

On već vidi potencijalnog nasljednika IS-a.

“Al Kaida, sjedi, uči od IS-a i čeka”, upozorio je Azinović ističući kako je ta organizacija također zagovornik uspostave globalnog kalifata poput IS-a samo na to računa dugoročno i manje je sklona “revolucionanom” načelu “sada i odmah” kakvoga zagovara IS.

