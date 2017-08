‘PROBUDI SE, ODNESE TI ŽENA LAPTOP!’ Četiri puta u jednoj noći kradljivica ulazila u istu kuću i krala stvari turistima

Čak četiri puta u jednoj noći drska je pljačkašica ulazila u vikendicu jedne bosanskohercegovačke obitelji u Neumu odnoseći im vrijedne stvari. To i ne čudi jer su vrata kuće bila otključana, dok su članovi obitelji spavali.

Ova gotovo filmska pljačka dogodila se prošle subote u gluho doba noći, a događaj je novinarima sarajevskog Avaza prepričao sam E.O., glava opljačkane obitelji.

Ukrala im mobitele, novčanike i laptop

On, njegova supruga i njihovo troje djece spavali su dubokim snom kada je kroz otključana vrata u kuću ušla kradljivica koja je očito znala da obitelj noću ne zaključava vrata, pa je iznajmila sobu u susjedstvu i vrebala priliku. U kuću je ušla čak četiri puta ukravši im četiri mobitela, isto toliko novčanika te jedan laptop.

Prilikom četvrtog ulaska popustila joj je koncentracija, pa je nepažnjom probudila ukućane.



“Supruga me je probudila riječima: “Odnese ti žena laptop!” Kakav laptop, pobogu?! Ja nemam pojma što se dešava. Samo sam preko vrata potrčao za njom”, kazao je E.O. za Avaz dodavši da je kradljivica u tom trenutku bacila laptop na pod koji je pritom oštećen.

“Nisam ja, gospodine, nisam ja!”

“U svoj toj frci ja sam pao i udario se u petu, no nisam obraćao pažnju na to. Vjerovatno zbog ogromnog adrenalina. Sletim se za njom niz 30-40 stepenica. Stanem, ona pretrča cestu i sakri se pod Toyotu. Prijatelj mi na obližnoj terasi gleda u nju. Zovnem ga da je on opkoli s jedne, a ja s druge strane”, uzbuđeno je novinarima pričao opljačkani turist.

Na koncu je ščepao kradljivicu za koju tvrdi da je iz Hadžića te da je sklona uzmanju narkotika. Kazao je kako je uhvaćena isprva poricala krađu.

“Nisam ja, gospodine, nisam ja – vikala je. Ma šta nisi? Da mi nije bilo prijatelja, bacio bih je preko ograde”, prepričavao je E.O. daljni razvoj nemile situacije.

Kada su stigli policajci kradljivica je pod pritiskom ipak priznala da je s namjerom iznajmila sobu u susjedstvu te da je prethodno već opljačkala dvije kuće.

“Sve mi je jasno, ali ne mogu shvatiti kako je uspjela čak četiri puta ući u moju kuću, a da je nismo čuli ni ja, ni supruga, a ni naše troje djece”, čudom se čudio E.O..

