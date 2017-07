KOLIJEVKA DEMOKRACIJE: 10 najodvratnijih običaja antičke Grčke od kojih će vam pozliti

Iz današnje perspektive Stare Grke ponajprije se smatra filozofima i očevima demokracije, ljudima koji su skupa sa Starim Rimljanima udarili temelje zapadne civilizacije, a svoje živote posvećivali traganju za istinom i dosezanju mudrosti.

No, kao što biva, u stvarnom životu Starih Grka nije se sve svodilo na potragu za višim idealima, već je ondje bilo i te kako mnogo toga ‘niskog’, odvratnog i razvratnog. Portal Listverse pobrojao je deset običaja antičkih Grka od kojih će vam se, ako ništa drugo, okrenuti želudac.

10. LIJEČNICI SU KUŠALI VOSAK IZ UŠIJU BOLESNIKA

Kada bi bolešću shrvani Grk posjetio svoga liječnika, mogao je biti prilično siguran da će mu ovaj zaviriti u uho, iščeprkati iz njega malo ‘žutog’ i gvaljicu voska staviti u svoja usta. Ondašnji su liječnici, naime, na taj način postavljali dijagnoze. Okus tjelesnih izlučevina smatrali su pouzdanim načinom za utvrđivanje bolesti. Ponekad bi liznuli i sluz iz bolesnkovog nosa ili kušali njegovu bljuvotinu kako bi saznali što mu je. Sav taj ospkurni način postavljanja dijagnoze započeo je s čuvenim Hipokratom, autorom zakletve kojom liječnici i danas u svijetu prisežu na predano služenje struci. Hipokrat je bio uvjeren da je čovjekovo tijelo skup tekućina od kojih svaka ima poseban okus kada s organizmom nešto nije u redu. On je, primjerice, vjerovao da mokraća mora imati okus smokvinog soka. Dakle, ako se ondašnji čovjek loše osjećao, doktor bi srknuo malo njegove mokraće i po kiselosti odredio koja je bolest spopala čovjeka.

9. KAMENJEM SU BRISALI STRAŽNJICE

Europljani su svoje stražnjice nakon velike nužde počeli brisati papirom tek u 16. stoljeću. Prije toga prakticirali su razne načine održavanja higijene ‘straga’. U antičko doba, kako u Rimu tako i u Grčkoj, prljave bi stražnjice brisali komadom spužve pričvršćenim na štap. No, nisu svi bili te sreće da su u ono doba mogli priuštiti takvu higijensku potrepštinu. Stoga su mnogi Grci stražnjice čistili, bolje reći strugali – kamenjem. U svojim bi zahodima držali hrpu kamenčića ili poveći kamen kakvim se danas ribaju grube pete na stopalima. Usto su bili i štedljivi, pa je tadašnja uzrečica glasila: “Tri su kamenčića dovoljna da se obriše guzica”. Neki su koristili i komadiće razbijenih keramičkih posuda (!) kako bi sastrugali ostatke izmeta. Oni osvetoljubiviji urezivali bi na te krhotine ili kamenčiće imena onih koji su im se zamjerili, pa bi tada brisali stražnjicu. Znajući ovo, ne treba čuditi što su hemoroidi bili jedan od najvećih zdravstvenih problema u antičkoj Grčkoj.

8. SEKS S DJEČACIMA KUPOVAO SE PIJETLOVIMA

Stari su Grci nerijetko imali mlade ljubavnike. Da bi došli do njih, nudili bi im žive pijevce u zamjenu za seks što je bio gotovo pouzdan način da se pridobiju osjećaji, a zatim i tijela mladaca. Usto bi stariji partner preuzimao na sebe obavezu da dječaka-ljubavnika kupljenog pijetlom poučava mudrostima života. No, stariji bi obično ‘pokupili’ one dječake koji su bili najljepši, a ne one kojima je najviše trebala poduka. Kupivši ih pijetlovima, dječaci bi postali stalna pratnja starijim muškarcima sve do trenutka dok im ne bi počele rasti dlake na licu. Kada bi im iznikla brada bio je to znak da su postali odrasli. Tada je na njih došao red da uzmu pijevca u ruke i njime ‘kupe’ svoga dječaka.

7. ATLETE SU PRODAVALI VLASTITI ZNOJ

Stari Grci bili su i ‘očevi’ olimpizma i atletske vještine bile su im posebno važne. Atlete bi prije natjecanja skinuli sa sebe svu odjeću i mazali svoja tijela uljem. Činili bi to razodjeveni bez obzira jesu li samo trčali ili se hrvali s drugima. Na koncu bi se na njihova nauljena tijela nahvatala prašina. Tada bi robovi strugali s njih tu smjesu prljavštine i znoja, skupljajući smrdljive strugotine u posebne posude. Te bi strugotine potom bile prodavane kao lijek, a ljudi uvjereni u ljekovitost te smjese trljaali bi je na svoju kožu. Ako im utrljavanje tuđeg znoja i prljavštine ne koncu i ne bi mnogo pomoglo, bar bi ‘mirisali’ kao olimpijci.

6. BOLESNE ŽENE LIJEČILI SU ŽIVOTINJSKIM IZMETOM

Grci su vjerovali da su njihove žene osjetljive na nečistoću od muškaraca, a to su uvjerenje prenijeli i na medicinu. Vjerovali su, naime, da za bolesnu ženu nema bolje terapije od tretmana prljavštinom i izmetom. Kada bi žena patila od proljeva tada bi joj davali prženi izmet mazge pomiješan s vinom. Ako je imala spontani pobačaj, namazali bi je kravljim izmetom. Ovo potonje su temeljili na uvjerenju da se ženska maternica kreće unutar tijela, pa će zbog smrada izmeta naprosto sama izaći van.

5. KIHANJE JE BILA KONTRACEPCIJSKA METODA

Grčki liječnik Soran tvrdio je da je za kontrolu rađanja odgovorna žena. Ako bi neplanirano zatrudnjela, bila je to njezina krivica – poučavao je Soran koji bi i danas diljem svijeta mogao naći svoje pobornike. Uostalom, tvrdio je, bilo bi nerazumno očekivati od muškaraca da učine išta po tom pitanju. Isti je liječnik ondašnjim ženama govorio da je najpouzdanija kontracepcijska metoda – kihanje. Nakon vođenja ljubavi, govorio bi im Soran, samo trebaju čučnuti i snažno kihnuti kako bi iz sebe izbacile sjeme i tako spriječile trudnoću. Budući da se njegova metoda očito pokazivala neuspješnom, predložio je nekoliko rezervnih varijanti. Primjerice, utrljavanje meda ili smole iz cedra na genitalije prije vođenja ljubavi. Ako ništa drugo, ta je metoda sigurno bila učinkovitija jer je muškarce i žene pouzdano odvraćala od seksa.

4. ROBOVI SU MORALI NOSITI POJAS NEVINOSTI

Grci nisu željeli da njihovi robovi gube vrijeme vodeći ljubav naokolo, pa su im nametnuli obavezu nošenja pojasa nevinosti. Robinje bi nerijetko bile podvragavane infibulaciji odnosno obrezivanju vanjskih genitalija. Robovima i robinjama na genitalije bi stavljali i metalno prstenje što je značilo da će čak i osjećaj seksualnog uzbuđenja biti vrlo bolan. Prsten je mogao skinuti jedino gospodar koji je imao ključ. Uz takav izbor – prstena na genitalijama ili pojasa nevinosti – mnogim robovima bilo je bolje pristati na to da budu eunusi.

3. MISLILI SU DA LEZBIJKE IMAJU DIVOVSKE KLITORISE

Iako je antička Grčka bila kolijevka demokracije, po pitanju prava žena nije se baš isticala. Stari Grci nisu žene uzimali odveć ozbiljno, a o njima su stovrili i neke prilično čudne predrasude. Ponajprije, nisu shvaćali lezbijke ne mogavši zamisliti da dvije osobe mogu voditi ljubav bez penetracije. Stoga su zaključili da se lezbijke rađaju s divovskim klitorisima, svojevrsnim ‘ženskim penisima’ i da je to uzrok ženske homoseksualnosti. Ta se ideja održala mnogo duže nego što se moglo pretpostaviti. I prije nešto više od stotinu godina slavni je bečki psihijatar Sigmund Freud vjerovao da veličina klitorisa stoji iza čitavog fenomena lezbijstva.

2. LICA SU MAZALI KROKODILSKIM IZMETOM

Krokodili su u imaginariju Starih Grka imali vrlo važno mjesto, a naročito u medicini. Jedna starogrčka rasprava o medicini nudi niz savjeta onima koje ugrize krokodil. Jedan takav svajet govorio je da ako se krokodil koji je ugrizao čovjeka nedugo potom vrati u njegov dom i pomokri mu se na ranu od ugriza – ugriženi će čovjek sigurno umrijeti. No, krokodili su mogli biti i korisni. Bore oko očiju ili ožiljci od rana nestajali bi k’o rukom odneseni ako bi se, tvrdili su starogrčki liječnici, na njih nanijela krema od krokodilovog izmeta. Sasušeni izmet valjalo je samljeti u prah i pomiješati s vodom kako bi se dobila ljekovita pomada.

1. JEDNOM GODIŠNJE ODRŽAVALI SU ‘PARADU PENISA’

Jednom godišnje atenskim bi ulicama ‘marširala’ muška spolovila. Naime, muškarci i žene išli bi ulicama u ‘paradi ponisa’ ponosno noseći u rukama divovske faluse čime bi zahvaljivali svojim bogovima, ponajprije Dionizu, bogu vina i veselja. Dionizovi sljedbenici tada bi se napili k’o letve i na putu do hrama pjevali bi pjesme o penisima te dobacivali vulgarne šale okupljenoj publici pored koje bi prolazili. Prema Aristotelu, te su povorke penisa bile rodno mjesto starogrčke komedije. Aristotel je , naravno, bio u pravu jer je hodanje u povorci s golemim maketama muških spolovila uistinu bilo vrlo komično.