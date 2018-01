PRIMJEĆUJETE LI NEŠTO ČUDNO? Dok je Kim Jong-un slao pomirljive poruke Južnoj Koreji, mnogi su previdjeli važan detalj na snimci

Od polovice 20. stoljeća maoističko odijelo bilo je simbol komunizma i militarizma

Nakon što je sjevernokorejski diktator Kim Jong-un u novogodišnjem obraćanju najavio kako je otvoren za dijalog s Južnom Korejom oko nadolazećih Zimskih olimpijskih igara, mnogi su previdjeli jedan vrlo zanimljiv, a moguće i iznimno bitan detalj – njegov modni odabir.

Tijekom televizijskog obraćanja naciji, sjevernokorejski vođa nije bio odjeven u zakopčanu tamnu tuniku kao inače, već je na sebi imao svijetlosivo odijelo zapadnjačkog stila, podudarajuću kravatu i naočale s uzorkom kornjačinog oklopa. Odrekao se i kopče koju gotovo uvijek nosi iznad srca, a koja prikazuje njegove pretke – djeda Kima Il-sunga i oca Kima Jong-ila.



Mediji spominju kako je Kimov cilj bio prikazati se u “mekšem, opuštajućem, otvorenijem izdanju”. Također, Reuters je citirao južnokorejski Institut za ujedinjenje Koreja, koji tvrdi da se Sjever očito “veoma potrudio” promijeniti imidž svog lidera, koji, prema njima, reflektira Kimovo “opuštajuće stanje uma” nakon što je Sjeverna Koreja uspješno okončala razvoj nuklearnog oružja. “Promjena iz prijašnjih tamnih maoističkih odijela u mekše zapadnjačko svijetlosivo odijelo vjerojatno za cilj ima podcrtati mir, koji je Kim istaknuo u svom obraćanju”, tvrdi Institut.

Od polovice 20. stoljeća maoističko odijelo bilo je simbol komunizma i militarizma. Stoga je njegov izostanak u korist zapadnjačkog modnog izričaja šokantan. No Robert Kelly, politički stručnjak s južnokorejskog Pusan nacionalnog instituta, za The New York Times je ustvrdio da se vjerojatno radi samo o predstavi, iako priznaje “postojanje mnogo spekulacija da Kim želi prikazati Sjevernu Koreju modernom i otvorenom”. Neki smatraju da promjena stila ukazuje na Kimovu samouvjerenost u vlastito liderstvo.

