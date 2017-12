NAJVEĆA PRIJETNJA EUROPI I SAD-u: Najopasniji su ‘domaći’ džihadisti – napadaju neočekivano a nemoguće ih je detektirati prije

Američki stručnjaci upozoravaju da su najopasniji lokalni džihadisti, koji su indoktrinirani u vlastitoj zemlji, iako se protuterorističke službe najviše fokusiraju na povratnike u Siriju.

Povratak u rodnu zemlju veterana sirijskog džihada mobilizira svjetske protuterorističke službe no zasad su najopasniji lokalni džihadisti, indoktrinirani u vlastitoj zemlji, upozoravaju američki stručnjaci. Iako lokalni ekstremisti nisu toliko iskusni, zadnjih su mjeseci u Europi i SAD-u dokazali da mogu neočekivano napasti i gotovo ih je nemoguće detektirati prije nego krenu djelovati.

‘U Francuskoj sigurno neće biti velikih napada organiziranih iz inozemstva’

“U Francuskoj, Americi ili drugdje sigurno više neće biti velikih napada organiziranih iz inozemstva, poput onih od 13. studenoga 2015. u Parizu”, tvrdi američki stručnjak za džihadistički terorizam Marc Sageman, nekadašnji agent CIA-e. “Odsad oni koji izvode napade, ovdje ili u Europi, nisu više navođeni od IS-a nego se mobiliziraju sami, zamišljajući da su vojnici idealizirane islamske zajednice, čak izmaštane, koju žele braniti ili osvetiti”, dodaje on.

Akayed Ullah, mladić podrijetlom iz Bangladeša koji je 10. prosinca pokušao aktivirati improviziranu bombu koju je nosio na sebi u njujorškoj podzemnoj željeznici, te Sayfullo Saipov, Uzbekistanac od 29 godina koji je usmrtio osam osoba i ranio 12 pregazivši ih unajmljenim kamionetom u New Yorku 31. listopada, bili su povezani s Islamskom državom samo gledanjem propagandnih video-snimaka. U SAD-u oni su najnoviji primjeri na listi samoradikaliziranih džihadista koji predstavljaju gotovo nerješiv problem policijskim i obavještajnim službama.



‘Oni koji su već legalno u zemlji predstavljaju najveći problem’

“Opasnost od veterana džihada ne smije se podcijeniti ali ona nije najviše zabrinjavajuća”, tvrdi Albert Ford koji radi na fenomenu “domaćeg ekstremizma” u okviru analitičke skupine New America. “Oni koji su već legalno u zemlji predstavljaju najteži problem”, dodaje on. “Napadi nedavno izvedeni u SAD-u bili su djelo ljudi rođenih ovdje ili nastanjenih u zemlji već godinama. To je prava opasnost: nesofisticirani napadi ali smrtonosni, kao što se dogodilo u listopadu u New Yorku”. Po brojkama New Americe, 85 posto od 415 osoba optuženih za zločine povezane s islamističkim terorizmom u SAD-u nakon 11. rujna 2001. bili su američki građani ili legalni stanovnici.