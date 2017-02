PRIJETI VELIK SUKOB PUTINA I TRUMPA: Odnos SAD-a i Rusije odredit će Crna Gora?

Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, Michael Flynn preporučit će američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da podrži malu balkansku zemlju Crnu Goru u ulasku u NATO, unatoč jakom protivljenju Rusije, piše Politico.

Taj će potez biti veliki test za novu administraciju američkog predsjednika kada je riječ o odnosima s Moskvom, koja bilo kakvo daljnje širenje ovog vojnog saveza smatra provokacijom.



Crna Gora Putina vidi kao prijetnju stabilnosti

Druge članice NATO-a i američki Senat podržavaju članstvo ove zemlje koja je nekoć bila dio bivše Jugoslavije. Čelnici Crne Gore optužili su ruskog predsjednika Vladimira Putina za poticanje nestabilnosti unutar zemlje zbog toga što im uskraćuje podršku u pridruživanju NATO savezu. To uključuje i navodne prošlogodišnje napade proruskih pokreta na parlament i atentat na premijera.

No Flynn, jedan od Trumpovih ključnih savjetnika trebao bi u nadolazećim danima Trumpu preporučiti pristup Crne Gore u NATO savez, rekao je to visoki dužnosnik u ponedjeljak. Trump, koji je kritizirao NATO rekavši da je to zastarjeli savez, tijekom kampanje je često hvalio ruskog predsjednika Putina i najavljivao poboljšanje odnosa Moskve i Washingtona. Sada će Crna Gora imati veliku ulogu u otkrivanju koliko je Trump voljan mijenjati svoju politiku.

‘Jedinstven je slučaj to što je Rusija učinila protiv Crne Gore’, rekao je Jorge Benitez, viši stručni suradnik u NATO-u i dodao da se dosad niti jedna zemlja članica NATO-a nije susrela s takvim napadom i prijetnjom kada je riječ o završetku procesa ulaska u NATO savez, piše Politico.

Trump bi mogao blokirati kandidaturu pod NATO-ovim pravilima, što zahtjeva jednoglasnu potporu svih članica.

‘Branili smo granice drugih zemalja, a nismo branili svoje’, rekao je Trump u svom inauguracijskom govoru.

‘Od današnjeg dana, Amerika će biti na prvom mjestu’, rekao je. No posljednjih je dana njegova administracija poduzela korake kojima pokazuje da savjetnici koji zagovaraju jaču povezanost s NATO-om i čvršću liniju prema Moskvi, ipak imaju velik utjecaj.

Treća članica NATO-a na zapadnom Balkanu

Nikki Haley, Trumpova ambasadorica pri Ujedinjenim Narodima prošlog je tjedna objavila da SAD neće pojačavati sankcije protiv Rusije zbog invazije u Ukrajini 2014. U četvrtak je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao na referendum o članstvu u NATO-u, u slučaju da Rusija odbije povući svoje snage s Krima.

Crna Gora, koja se odvijila od Srbije kako bi postala neovisna 2006. godine, postala bi treća NATO članica na zapadnom Balkanu, nakon Hrvatske i Albanije, koje su se savezu pridružile 2009. godine.

Dvadeset tri od 28 vlada zemalja članica NATO-a glasovalo je u korist članstva Crne Gore, dok samo SAD, Kanada, Španjolska, Njemačka i Nizozemska još važu. Ako sve NATO članice odobre članstvo Crne Gore, tada će parlament te zemlje morati ratificirati sporazum.

Članstvo u NATO-u je vrlo kontroverzan problem za Crnu Goru. Ankete provedene u prosincu 2016. pokazale su da je samo 39.5 posto Crnogoraca za članstvo u NATO-u, dok ih je 39.7 protiv. I druge su ankete pokazale slične rezultate.

Rusija je dugo regiju vidjela kao sferu utjecaja i pokušala spriječiti padanje pod utjecaj zapadnih sila.

Optužbe unutar Crne Gore

Crnogorsku su vladu često optuživali za korištenje problema s NATO-om kako bi se pažnja odvratila od korupcije u vladi. Ministar vanjskih poslova te zemlje Srđan Darmanović optužio je Demokratsku frontu za savezništvo s Rusijom.

‘Velik novac iz Kremlja potrošen je u kampanji Demokratske fronte, ali i za medijske kampanje i nevladine organizacije koje se protive članstvu u NATO-u’, napisao je Darmanović u jednom članku prošlog mjeseca.

U listopadu je crnogorski tužitelj rekao da je 20 članova ‘ruske nacionalističke terorističke ćelije’ uhićeno pod optužbama da su pokušavali destabilizirati zemlju. Još nije sasvim jasno što se točno dogodilo, ali osumnjičeni su rekli vlastima o navodnom planu zauzimanja parlamenta i atentata na premijera Milu Đukanovića.

Nebojša Kaluđerović, crnogorski veleposlanik u SAD-u smatra da su pripreme za članstvo u NATO-u u posljednjih sedam godina Crnu Goru transformirale u snažnu zapadnu saveznicu.

‘To je pomoglo našim institucijama, demokraciji. To je pomoglo unošenju stabilnosti i sigurnosti u cijelu regiju’, rekao je. Slažu se i većine obiju stranaka u američkom senatu.

Senatori vide članstvo Crne Gore u NATO-u kao test ponašanja Rusije, koja je ranije optužena i za hakiranje i utjecaj na američke predsjedničke izbore.

‘Želim poslati jasnu poruku našim prijateljima u Crnoj Gori, ali i Rusima, o tome što mislimo o ovoj situaciji i nadam se da ćemo glasovati ubrzo’ , rekla je senatorica Lindsey Graham i dodala: ‘Što prije, to bolje.’

Za članstvo neke zemlje u NATO-u potrebna je podrška dvije trećine senatora.