PRIČA O ‘DVA GRADA’: Ovdje bogati i siromašni ne udišu čak ni isti zrak

Prva stvar koju Jiang Wang učini kad se ujutro probudi je provjeravanje udiše li njezina kći čist zrak. Zatim priprema doručak s namirnicama s organske farme. Voće i povrće pere vodom iz slavine koja je pročišćena posebnim odvojenim filterima ugrađenima ispod njezinog sudopera, no ta voda nije pitka. Za piće koristi vodu iz boca. To je početak jednog tipičnog dana za Wang – pokušaj minimaliziranja utjecaja toksičnog okoliša u Pekingu.

‘Od trenutka kad otvorite oči sve do trenutka kad navečer idete spavati, morate jako dobro paziti na zrak, vodu i hranu koju jedete’, rekla je za CNN.

Velik trošak čistog zraka i vode

Wang i njezina obitelj dio su rastućeg broja stanovnika Pekinga koji svoj život pokušavaju zaštititi od zagađenja. A to nije jeftino.

‘Sve je vrlo skupo, no zdravlje je najvažnije’, objasnila je Wang.



Ipak, za sve veći broj pripadnika pekinške srednje klase i siromašnijih građana, takva je oprema u vlastitim domovima, poput filtera za vodu, zbog visokih cijena izvan dosega. Zagađenje tako postaje zdravstveni, ali i klasni problem, a ubija one koji financijski zaostaju.

Istraživanje odjela za okoliš Sveučilišta u Nanjingu povezuje smog s gotovo trećinom svih smrti u Kini. Uz pušenje je to najveća prijetnja zdravlju stanovništva.

Istraživanje objavljeno u studenom prošle godine analiziralo je više od tri milijuna smrti u 74 grada u Kini tijekom 2013. godine. Otkriveno je da je 31.8 posto svih zabilježenih smrti povezano sa zagađenjem, i to najviše u području koje okružuje Peking.

Zagađenje pojačava nejednakost među građanima

‘Zagađenje zraka pogoršava nejednakost između bogatih i siromašnih u urbanoj Kini’, rekao je za CNN Matthew Khan, profesor ekonomije na Sveučilištu u Južnoj Kaliforniji.

‘Bogati žive u čišćim dijelovima grada, a mogu se voziti do posla, raditi u zatvorenom prostoru, imaju pristup boljim liječnicima, vikendice na selu i skupe i učinkovite filtere za zrak i vodu’, dodao je.

Peking postaje priča o dva grada, mjesto gdje bogati i siromašni čak ne dišu niti isti zrak.

Obitelj Wang nedavno je ugradila filtere za svježi zrak, što ih košta oko 4.300 dolara. Filteri djeluju kao ventilacijski sustav, čiste vanjski zrak, a očišćeni zrak upuhuju u njihov dom.

Pročišćivače zraka imaju i u svakoj sobi, ukupno njih osam, koji filtriraju ugljikov dioksid i brinu se za svaku prljavštinu koja možda ulazi. Ti filteri koštaju još 7.200 dolara, A oni se moraju mijenjati otprilike jednom mjesečno, što košta dodatnih 430 dolara.

Filteri za vodu koštaju oko 300 dolara, a oni za tuš i do tisuću.

Oni bogatiji mogu si priuštiti i usluge tvrtki koje procjenjuju kvalitetu zraka u domu te kvalitetu vode.

Međunarodna škola u Pekingu, koja se godišnje plaća oko 37 tisuća dolara, izgradila je posebnu kupolu za djecu kako bi se mogli igrati bez opasnosti od udisanja opasnog smoga. To košta otprilike pet milijuna dolara.

Neki ljudi naručuju dostavu organskih namirnica direktno u njihove domove. Godišnja članarina za takvo što košta oko 3.400 dolara, a uključuje dostavu namirnica dvaput tjedno. Drugi pak taj problem rješavaju kupnjom namirnica u inozemstvu.

Tako je moguće, primjerice, kupiti britanski zrak u konzervi za 115 dolara. No tipični stanovnik Pekinga ne može si priuštiti ništa od nabrojanog. Prosječna plaća tamo iznosi nešto manje od 17 tisuća dolara godišnje.

Vlasti objavile rat zagađenju

Kina je najveći svjetski proizvođač stakleničkih plinova, što je skupo. Državu to košta oko 535 milijuna dolara. Vlasti znaju da je kvaliteta zraka rastući problem pa su 2014. objavile ‘rat zagađenju’.

S novostečenim bogatstvom, kineska viša i srednja klasa može putovati i vidjeti svijet, a uz to i naučiti o opasnostima zagađenja te kako ih izbjeći. No obični ljudi na ulicama nose šalove preko usta i nosa, čak ne niti zaštitne maske. Čak su i državni mediji počeli pisati o tome kako se vlada mora više posvetiti ovom problemu.

Ipak, nešto je uspjeha postignuto u Kini posljednjih godina kada je riječ o tom problemu pa je na 663 mjesta ugljen zamijenjen čistom energijom, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.

Osim toga, Kina je trenutno vodeća u svijetu kada je riječ o solarnoj energiji i energiji vjetra.

U 2010. godini je u Kini postojalo 200.000 pročišćivača zraka. Četiri godine kasnije, taj je broj narastao na dva milijuna. Očekuje se da će potražnja narasti na čak četiri milijuna do 2018. godine.

Ipak, stručnjaci kažu da filteri za pročišćavanje sada postaju sve pristupačniji po cijenama.

Istraživanja su pokazala da, kako raste prihod po glavi stanovnika, tako dolazi i do degradacije okoliša, ali samo do određene razine. Kad ljudi dođu do dovoljno prihoda da ne moraju brinuti o svakodnevnim troškovima, mogu si priuštiti brigu za okoliš. A kad se to dogodi, zagađenje bi se trebalo smanjivati kako bude rastao prihod.

Wang se zbog svojih kćeri nada da će taj dan doći uskoro.

‘Za nas i za sve, zdravlje je najvažnije. Ništa se ne može postići bez zdravlja’, rekla je Wang za CNN.

