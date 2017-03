‘PRESELILA SAM SE U IRSKU SRETNA, NO UBRZO SAM SPOZNALA SUROVU ISTINU’: Bivša informatičarka Applea progovorila o nehumanim uvjetima u moćnoj kompaniji

Daniela Kikl iz Austrije završila je ekonomsku informatiku te je radila u nekoliko tvrtki u IT industriji. Kada je prije tri godine pronašla posao u sjedištu kompanije Apple, u irskom Korku, vjerovala je kako joj se ostvario san.

S obitelji se preselila u Kork, no sreću je ubrzo zamijenila frustracija dok se još nije ni pošteno raspakirala. Svoja je iskustva opisala u knjizi u obliku dnevnika, nazvala ju je ‘Apple intern’.

Ako je vjerovati njenim upisima, loši uvjeti rada ne postoje samo u Kini, i u Irskoj se život radnika može usporediti s životom pilića na farmama za masovni uzgoj.

Neljudski uvjeti

Kako bi svi korisnici bili zadovoljni uslugom, o tome brine 5000 telefonskih operatera koji rade u malenim protorima u grupama od 500 zaposleni. Stopa samoubojstava među njima čak je šest puta veća u odnosu na ostale građane Irske. U kompaniji su, tvrdi Daniela, izloženi ogromnom pritisku.



U Appleu vrijede vrlo kruta pravila, kaže bivša djelatnica. Naime, za odlazak na wc radnici imaju maksimalno osam minuta dnevno, a zbog toga mnogi izbjegavaju piti tekućinu. Menadžeri neprekidno kontroliraju njihov učinak i na osnovu toga im dodjeljuju bodove. Oni koji previše odstupaju od plana mogu očekivati drastične kaznene mjere. Zbog toga su zaposlenici centrale Hollyhill brzo istu prozvali Holyhell.

Nisu joj dali da ode na djetetovu priredbu

Dok je radila u Irskoj, Danijela je jednom premještena na drugo radno mjesto, no to nije pomoglo. Imala je istu plaću, no mnogo više odgovornosti, a zato jer rastao i pritisak na nju. Odbijanje kompanije da joj odobri korištenje jednog dana odmora kako bi sudjelovala u božićnoj priredbi u kojoj je nastupao njezin sin bila je kap koja je prelila čašu.

Sve je više pokazivala simptome kronične iscrpljenosti te je počela raditi na prijedlozima za poboljavašnje uvjeta radnika. Pisala je rukovoditeljima, pa i izvršnom direktoru Timu Cooku, no nitko nije reagirao.

Stvari se ne mijenjaju

Tek nakon ankete među zaposlenicima stvari su krenule nabolje. Manje od 30 posto radnika izjavilo je da je zadovoljno. Nakon toga su brojni menadžeri ostali bez posla, no sustav se baš nije promijenio.

Nakon gotovo tri godine rada u Appleu, gdje je zarađivala 1800 eura bruto, Kikl je odustala od borbe za bolje uvjete u firmi i dala je otkaz.