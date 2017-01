PREMIJERKA OTPUTOVALA U SAD, FOTOGRAFIRALA SE NA ULICI PA PO DOLASKU PORUČILA: ‘Ne mogu vam reći s kim sam imala sastanke!’

Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović otputovala je u Washington 20. siječnja i tamo se fotografirala na ulici tijekom predsjedničke inauguracije Donalda Trumpa, a novinarima je danas potvrdila kako je to učinila na račun poreznih obveznika ne dajući informacije da je taj put imao službeni karakter.

“Ne mogu vam reći s kim sam imala sastanke”, odgovorila je Cvijanović (na fotografiji gore lijevo) novinarima u Banjoj Luci na pitanje što je točno radila u SAD oko 20. siječnja.

Dodala je tek kako će razgovore koje je tada započela “nastaviti narednog tjedna” unoseći tako samo dodatnu zabunu.

Cvijanović je na poziciju premijerke RS dospjela zahvaljujući bezuvjetnoj lojalnosti predsjedniku tog entiteta Miloradu Dodiku.



On je također planirao putovati u Washington u vrijeme Trumpove inauguracije no to nije mogao učiniti jer mu je uskraćena viza a istodobno mu je američka vlada nametnula kaznene mjere zbog kršenja Daytonskog sporazuma odnosno nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH.

Umjesto Dodika u Washington su stigle njegova supruga Snježana u pratnji Cvijanović. Obje su načinile “selfie” u masi promatrača u vrijeme inauguracijskih svečanosti a ta je fotografija medijima u RS pod Dodikovom kontrolom poslužila kao dokaz da u glavnom gradu SAD ipak službeno boravi netko od predstavnika entitetske vlasti.

Naknadno se ispostavilo kako su Cijanović i Snježana Dodik jednostavno stajale u masi drugih promatrača koji su kupili ulaznice za promatranje inauguracije sa pristojne udaljenosti od središta ceremonije.

Cvijanović je ipak potvrdila kako je sve plaćeno iz entitetskog proračuna jer je, navodno riječ o posjetu koji j realiziran na temelju poziva što ga je dobila kao predsjednica vlade RS no nije navela točnu cijenu tog izleta.

“To je bilo manje nego kada idem na razgovore s MMF-om”, dodala je Cvijanović.