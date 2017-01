PREDVIĐANJE KOJE ĆE UZDRMATI SVIJET, A NE SAMO AMERIKU: ‘Trump će vrlo vjerojatno biti opozvan unutar prvih 18 mjeseci’

Stručnjakinja za američku politiku upozorava kako je “vrlo vjerojatno” da će se Donald Trump suočiti s opozivom unutar prvih 18 mjeseci svoga predsjedničkog mandata.

Izabrani predsjednik na svoj je način odbio najnoviji val eksplozivnih navoda protiv njegove administracije u srijedu tijekom svoje prve novinske konferencije nakon izbora, što je samo povećalo rastući popis skandala koji su se pojavili tijekom njegove kampanje.

Republikanski je vođa porekao tvrdnje bivšeg britanskog špijuna kako su ruske obavještajne agencije prikupile kompromotirajući materijal seksualne prirode protiv njega. Navodno je postojala i veza između njegove kampanje i Kremlja, čime bi ga Rusi mogli ucijenjivati.



Previše neugodnih skandala

Profesorica Angelia Wilson sa Sveučilišta u Manchesteru vjeruje kako su brojni skandali, navodni i pravi, koji se vuku za izabranim predsjednikom postali ‘neugodni’ za Republikansku stranku, što ga čini ranjivim za opoziv koji bi pokrenuli članovi njegove vlastite stranke.

“Mislim kako je vjerojatno da će biti opozvan tijekom prvih 12 do 18 mjeseci”, profesorica je rekla Independentu.

“Bilo to zbog odnosa s Rusijom ili nekih drugih skandala koji bez sumnje postoje, no on je postao uteg Republikanskoj stranci. U jednom će se trenutku oni morati distancirati od njega kako bi učvrstili svoje šanse da budu ponovo izabrani u Zastupnički dom.”

U SAD-u opoziv je prvi korak u ustavnom procesu uklanjanja predsjednika s položaja u slučaju “izdaje, mita, ili drugih velikih zločina i prekršaja”. Istovremeno, ovaj politički proces jako je povezan i s predsjednikovom popularnošću u izbornom tijelu, kao i s podrškom vlastite stranke.

Kako su se drugi republikanski predsjednički kandidati suprotstavili Trumpu u gotovo svakom bitnom političkom pitanju, uključujući i njegov proruski stav, neki se pitaju hoće li to utjecati i na kongresnu podršku predsjedniku.

Za opoziv potrebna i podrška javnosti

Profesor političkih znanosti Terrence Casey s tehnološkog instituta Rose-Hulman rekao je kako je opoziv bez sumnje “politički čin”, za koji je nužna promjena povjerenja javnosti.

“Opoziv se donosi zbog kriminalnih zločina, tako da se s te strane ne radi o podršci javnosti”, rekao je profesor.

“No istovremeno je to i politički čin. Pripreme za opoziv Billa Clintona mogle su se dogoditi samo zato što je oporbena stranka kontrolirala Kongres. U Trumpovom slučaju, morali biste uvjeriti republikanski Kongres da opozove republikanskog predsjednika, što ne bi uspjelo ako bi on i dalje uživao podršku javnosti.”

Profesor Wilson kaže kako bi se podrška vjerojatno smanjila ako bi se tvrdnje da Moskva ima kompromitirajući materijal o izabranom predsjedniku pokazale istinitima.

“No za sada će kršćanska desnica i republikanci iz pokreta Bostonska čajanka poput Teda Cruza igrati značajnu ulogu u postavljanju političkih prioriteta, tako da se u kraćem roku neće htjeti riješiti Trumpa.”

Trumpa štiti Bostonska čajanka

Dr. Jennifer Hudson s Odjela političkih znanosti londonskog Sveučilišnog koledža kaže kako upravo pokret ‘Bostonska čajanka’ može najviše dobiti od Trumpove administracije, što umanjuje vjerojatnost opoziva.

No ona vjeruje kako Trumpovi poslovni dogovori stavljaju predsjednika u sukob interesa. Trump je najavio ove srijede kako će prebaciti kontrolu nad svojom tvrtkom svojim sinovima, iako plan baš i nje previše etičan.

“Ono što će ga brže uvaliti u nevolju su njegovi financijski interesi te hoće li prekršiti klauzolu o prihodima. Pretpostavljam da će mu pružiti neko vrijeme da dovede stvari da budu u skladu sa zakonom, tako da će proći nekoliko mjeseci dok ljudima ne dosadi te počnu tražiti formalne radnje protiv njega”, kaže dr. Hudson.

Trump majstor u igranju s medijima

No profesor Casey kaže kako bi sve ovo lako moglo biti samo ‘što je babi milo, to se babi snilo’ razmišljanje najzagriženijih Trumpovih protivnika.

“On će biti predsjednik pune četiri godine, i točka. Osim ako sam ne odluči otići, ili bude opozvan, ne mogu ga se riješiti. A postoji li potencijalna mogućnost da se tako nešto dogodi? Postoji, posebno u slučaju njegovih poslovnih radnji, ali upozorio bih na razliku između mogućnosti i vjerojatnosti.”

Dr. Hudson kaže kako Trumpova sposobnost u poigravanju s medijima znači kako tvrdnje o navodnoj poslovnoj prijevari i barem 15 optužbi za seksualno zlostavljanje još od 80-tih nisu pretjerano djelovale na njegove glasače.

“Sjajna stvar u vezi Trumpa je da ljudi nisu shvatili kako da ga pobijede u medijskoj igri. Jako je teško ozbiljno ga osramotiti bilo čime.”

Stari republikanci odlučno protiv Trumpa

No republikanski senatori i Trumpovi kritičari John McCain i Lindsey Graham djeluju odlučni da dovedu do veće transparentnosti barem kod nekih Trumpovih poslovnih dogovora.

Oboje traže istragu ruskog hakiranja, a i sam McCain je priznao predaju opscenih, iako nedokazanih, ruskih dosjea obavještajnoj službi.

“To su republikanci starog kova i možemo gledati u njih kao neku vrstu glasa razuma u svemu ovome. No problem je u tome da oni imaju jako malo moći u Kongresu, u kojem predvodi struja desničarskog republikanskog pokreta Bostonska čajanka”, kaže profesorica Wilson.

Na kraju, opoziv 45. predsjednika predstavljao bi kataklizmičku promjenu u povijesti politike SAD-a, nikada do sada viđen raskol između američkog vođe i njegove stranke.

“Čak i oni koji nisu pretjerano konzervativni željeti će pružiti ovom čovjeku šansu, jer posljedice opoziva predsjednika u prvih 100 dana jednostavno su predaleko od norme”, kaže dr. Hudson.