PREDSJEDNICA ZADOVOLJNA SUMMITOM: Otkrila o čemu je razgovarala s američkim senatorima i ruskom administracijom

Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović, u Münchenu je novinarima kazala s kim se sve sastala u sklopu međunarodne konferencije, te o čemu je razgovarala s američkim senatorima i ruskim ministrom vanjskih poslova, Sergejem Lavrovom.

‘Danas sam se prvenstveno susrela s američkim kongresmenima koji su ovdje. S njima sam razgovarala još i sinoć tijekom večeri, kao i s nizom drugih gostiju, ali posebno sam detaljno sad razgovarala sa senatorima McCaineom, Lindsayjem i drugima o stanju u području jugoistoka Europe, naravno, o odnosima između Hrvatske i SAD-a, kako ih i dalje unaprijediti, ali prije svega kako zadržati mir i stabilnost u našem susjedstvu’, kazala je Grabar Kitarović, prenosi N1.

Razgovor s Lavrovom

Otkrila o čemu je konkretno razgovarala s ruskim ministrom Lavrovom, kad je u pitanju rafinerija u Bosanskom Brodu.



‘Hrvatska je sa svoje strane odlučila omogućiti konekciju na plin, kako bi se to pitanje riješilo, a gospodin Lavrov me uvjerava da vlasnici te rafinerije rade na tome da se i dalje unaprijede katalizatori i sve ostalo što se može u ovome trenutku, kako bi se spriječilo zagađivanje zraka. Rekli su da su svjesni doista toga problema i da žele to riješiti što je moguće prije i u tom smislu su molili pomoć hrvatske Vlade’, rekla je predsjednica, dodavši da s Lavrovom o rokovima nije razgovarala te da ona ne može u ime Vlade o tome govoriti već da će s premijerom Andrejom Plenkovićem razgovarati već sutra.

‘S Ruskom federacijom, odnosno s gospodinom Lavrovom, razgovarala sam o pitanjima s kojima se susreću neke hrvatske tvrtke u ovome trenutku i on je obećao riješiti neke od prijepora koji su utjecali čak i na dionice nekih od naših tvrtki i dogovarali smo perspektive gospodarske suradnje, gospodarski forumi i slično’, rekla je Grabar Kitarović.

Sastanak s Trumpovom administracijom

Upitana za sastanak s Trumpovom administracijom, do kojega nije došlo, predsjednica je kazala da bi voljela da je mogla sjesti i razgovarati malo dulje s američkim predstavnicima.

‘Međutim, sve vam je u tome kako racionalno koristite vrijeme i na koji način razgovarate s ljudima. Apsolutno razumijem da su u ovom trenutku, kao što vidite i po samom rasporedu minhenske konferencije, neke druge države, neka druga pitanja prioriteti i da je vrijeme bilo ograničeno, kako potpredsjedniku Penceu, tako i meni osobno. Jučer sam cijelo popodne i do kasno navečer imala bilaterale, koji su bili iznimno korisni’, kazala je predsjednica.

Zadovoljna konferencijom

Istaknula je da je doista zadovoljna postignutim na konferenciji u Münchenu.

‘Kao prvo, reakcije su na moj govor o stanju na jugoistoku Europe sjajne i to sam čula s jako puno strana, što znači da uspijemo privlačiti tu pozornost na to kakvo je stanje na području jugoistoka Europe. I kao što ste vidjeli, sve više ljudi koristi taj izraz – jugoistok Europe, a ne Balkan’, kazala je Grabar Kitarović.

‘Drugo, Hrvatska se ovdje pozicionira kao doista aktivan čimbenik, koji želi sudjelovati u rješavanju otvorenih pitanja, posebno u našem susjedstvu, ali i naravno vrlo čvrsto u povezivanju dvije strane Atlantika u našem transatlantskom partnerstvu’, rekla je predsjednica.

‘Kao treće, imala sam jako puno sastanaka, jako puno bilaterala, na kojima smo razgovarali o bilateralnim odnosima između nekoliko država, bilo je sve skupa deset službenih bilaterala i niz neslužbenih sastanaka, što s nogu, što sjedeći ovdje u prostorijama same konferencije. Jedna od bitnih tema bila je inicijativa triju mora, znači, projekti iz područja energetike, prometnog povezivanja, digitalizacije prostora, a naravno i sigurnosnih pitanja’, kazala je predsjednica Republike Hrvatske.