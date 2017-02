POZNATI REDATELJ NIJE NIMALO OKOLIŠAO: ‘Donald Trump je luđak’

Redatelj popularne televizijske serije “Kuća od karata”, koja se bavi beskrupuloznim američkim predsjednikom, smatra da se stvarni predsjednik Donald Trump ponaša ludo.

James Foley (63) na Berlinskom filmskom festivalu promovira svoj novi film “Pedeset nijansi mračniji”, ali je u razgovoru za dpa govorio i o novom američkom predsjedniku.

“Osjećam se kao da se svijetu trebam ispričati zbog Trumpa”, rekao je.

Foley je kazao kako nije vjerovao da će Trump biti izabran i da ga je i sama pomisao na to “plašila”.



Nakon neočekivane Trumpove pobjede, redatelj se nadao da će ga predsjednička dužnost pretvoriti u sabranog i razboritog.

“Ali to se nije dogodilo. On je jednako lud u Ovalnom uredu kao što je bio u kampanji”, kaže Foley. “Mislim da je to nevjerojatno opasna situacija i nadam se, i pridonijet ću tome koliko mogu, da napusti ured prije isteka mandata”.

Ljudi već koriste riječ “opoziv” jer se ponaša iracionalno, nastavio je, i mislim da nam je dužnost učiniti nešto, nastavio je Foley i rekao da je već bio na prosvjedu u Los Angelesu protiv izvršne uredbe o zabrani useljavanja.

Uvjeren je da kontinuirani prosvjedi i glas utjecajnih ljudi iz Hollywooda, poput Madonne i Meryl Streep, mogu napraviti razliku.

“U Hollywoodu se ljudi ponekad plaše iznositi svoja politička stajališta jer bi se tako mogli zamjeriti svojim fanovima ili publici, ali nekad je to važnije od filmova. A taj trenutak je sada”, rekao je.

Foley je režirao 12 epizoda “Kuće od karata”, nagrađivane političke serije s Kevinom Spaceyjem u glavnoj ulozi, od 2013. do 2015. godine. U snimanje postojeće, pete sezone, nije uključen, ali je jako znatiželjan kako će scenaristi reagirati na novu situaciju u Bijeloj kući.

To je serija o beskrupuloznom predsjedniku Franku Underwoodu, koji ne preza ni od čega kako bi se dokopao Bijele kuće i zadržao se u njoj još jedan mandat, ali Foley kaže da mu se sada taj fiktivni predsjednik čini umjeren i pitom u usporedbi sa stvarnim.

James Foley studirao je režiju u New Yorku i na USC-u u Los Angelesu, a među poznatijim filmovima su mu “Izbliza” kojim se 1986. prvi put pojavio na Berlinaleu, “Glengarry Glen Ross”, “Komora”, “Povjerljivo” i “Savršeni stranac”.