POZNATI HOTELSKI LANAC UZGAJA PČELE NA VRHU HOTELA: Osmislili dosad neviđenu ideju za razvoj turizma i ponude

Dok su drugima pčele u blizini njihovih stanova i zgrad au gradovima nepoželjni gosti pa se zbog njihovih gnijezda nerijetko zovu i nadležne službe u pomoć u poljskom graduLođu na vrhu jednog hotela one su dobrodošli, ne gosti, nego domaći.

Riječ je o hotelu koji posluje u sklopu lanca Hilton i koji je odlučio na svom krovu uzgajati pčelinje zajednice, a med koji one proizvedu ponuditi svojim gostima kao domaći proizvod.

Prema pisanju portala FAKT24, med pčela s krova hotela uvršten u menu hotela.

Med kojega proizvode pčele iz košnica na drugom katu hotela Double Tree by Hilton je isključivo za goste hotela i vrcanje meda je najavljeno u narednim danima. Računaju da jedna pčelinja zajednica u sezoni daje 30 kilograma meda, a na krovu hotela je šest zajednica od kojih svaka broji 60 tisuća marljivih pčela pa će vrijeme pokazati koliko se sve to isplati.



Pčelari iz Lođa tvrde da pčele preko ceste imaju pravi raj budući da se ondje nalazi park Poniatowski.”Pčele lete u radijusu od tri kilometra i lako dopiru do najviših krošnji drveća. One slobodno lete preko ceste do parka i nisu uopće u kontaktu s autombilima”, kaže pčelar Krzystof Heleniak dodajući kako će nakon vrcanja med dati na analizu i ispitati je li pogodan za konzumaciju.

Kuhari hotela već su izradili menu koji uključuje med što su ga proizvele pčele nastanjene u hotelu i šalju poruku drugim hotelima, ali i drugim institucijama neka i oni postave pčelinja društva ukoliko su u blizini parkova.

U međuvremenu, moda s pčelama na krovu proširila se i na Wroclav u kojem su također u urbanim sredinama postavili pčelinje zajednice.