POZNATI HAKER OBJASNIO ZAŠTO JE TRUMPOVO TVITANJE OPASNO: ‘Ako ovo koristi, onda je prilično glup’

Donald Trump poznat je po opsesivnom tvitanju i generalnoj prisutnosti na Twitteru, no to mu možda i nije tako pametno.

Naime, ako je vjerovati iskazu hakera objavljenom u The New York Timesu, Trump se pritom koristi Android pametnim telefonom, a to, smatraju stručnjaci, predstavlja velik sigurnosni rizik.

Kevin Mitnick, poznati haker i autor knjige “Umijeće nevidljivosti” objasnio je zašto bi Trumpovo tvitanje moglo predstavljati sigurnosni rizik.

‘Ako za povjerljivu komunikaciju koristi stari Android telefon, to je prilično glupo. Ako haker ima dovoljno vremena i novaca, vrlo lako može provaliti u telefon i špijunirati vašu komunikaciju. Hakeri bez problema instalirati štetan softver u mobitel i tako dobiti pristup svim podacima u njemu’, rekao je te dodao kako je u Appleove telefone puno teže provaliti.