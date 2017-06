POZADINA VELIKE KRIZE NA BLISKOM ISTOKU: ‘Trump operacionalizira svoju strategiju, pokrenuta je mašinerija koja će praviti novac za SAD’

Ionako nestabilno područje Bliskog istoka upravo proživljava veliku krizu koja bi mogla značiti velike probleme za cijelu tu regiju. Naime, Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) objavili prekid diplomatskih i drugih veza s Katarom optužujući taj bogati emirat da daje podršku zloglasnim terorističkim skupinama Al Kaidi, Islamskoj državi (IS) i Muslimanskom bratstvu.

VELIKA KRIZA NA BLISKOM ISTOKU: Sve je počelo nakon Trumpovog posjeta, ruski analitičari tvrde: ‘Kaos će biti nemoguće zaustaviti’

Situaciju na Bliskom istoku komentirao je stručnjak Zlatko Dizdarević koji se temom te regije bavi već trideset godina, a tamo je neko vrijeme i živio.

Objasnio je što se točno jučer dogodilo u Kataru i što znači prekid diplomatskih odnosa.



Ovo nije iznenađujuće

‘Tko prati dešavanja na Bliskom istoku onda nije iznenađen. Ovo je radikalizacija općeg trenda u svijetu, zaoštravanja, isticanja sile, ekskluziviteta koje neke zemlje imaju o sebi. Ovo je pokazatelj radikalizcije, odnosno trenda koji je donio Trump na Bliski istok posjetom prije 15 dana’, objasnio je Dizdarević za N1.

Naglasio je kako je Katar sada povod za radikalizaciju ukupnih trendova tom području, a da su zapravo u pozadini stvari dosta transparentne.

‘Sila postaje osnovni element u međunarodnim odnosima. Ona postoji godinama, ali sada se otkriva. Cinično je da Saudijska Arabija postaje snaga koja se bori protiv terorizma, a umočila je svoje prste u interese u sve što predstavlja terorizam. Cinično je da SAD proglašava Saudijsku Arabiju za lidera u borbi protiv terorizma, a zaboravlja se 11. septembar kada je detektirano da je 90% operativaca u terorističkom napadu u SAD-u bilo upravo iz Saudijske Arabije. SAD su imali zakon da žrtvama 11. rujna zabranjuju da tuže Saudijsku Arabiju jer bi odštete bile u milijardama’, kazao je stručnjak.

‘Trump provodi svoju strategiju u djelo’

Dizdarević vjeruje da američki predsjednik Donald Trump operacionalizira svoju politiku i strategiju.

‘To je drastičan profiterski čip koji ne poštuje principe geostrategije. On je to zakopao potpisivanje tzv. Deklaracije iz Rijada u kojoj zemlje (koje su prekinule diplomatske odnose sa Katarom) trebaju biti front borbe protiv terorzma. To je sve naplaćeno stotinama milijardi dolara. Pokrenuta je mašinerija koja treba praviti novce za SAD na čelu sa Trumpom i njegovim motom “America first”. Da biste mogli proizvoditi toliki profit morate proizvoditi krize, ratove, oružje i strah’, kaže analitičar Dizdarević.

Dodaje kako Saudijska Arabija pod svaku cijenu želi biti vođa na Bliskom istoku.

‘Iran im je fiksiran decenijama kao noćna mora. Svaka operacija koja im pomaže da unište Iran je realizacija nedosanjanog sna. Katar se pojavljuje kao zemlja, koja nije naivna, po pitanju podrške terorizmu po svijetu, ali iz neke druge linije. Katar je sjedište Muslimanske braće koji su doktrinarno na suprotnoj strani vehabizma. To Saudijska Arabija nikada nije mogla podnijeti elegantno, ali to im nije bio veliki problem do danas.

Ovo je sada druga priča. Saudijska Arabija se doživljava zahvaljujući Amerikancima, kao jedno od sjedišta NATO-a. Taj arapski NATO, bez obzira što oni nemaju ni unutrašnji kapacitet za to, zamislili su da prave vojsku od 30.000 ljudi stranih plaćenika jer je mentalitet Saudijaca takav da će njih 9/10 pobjeći vani s novcem ako se zapuca’, smatra Dizdarević.

Ističe kako je iskorištena izjava katarskog Emira koji je iz svoje perspektive izrazio skepsu prema ideji da se na Iran ide u vojnom smislu.

‘On nije smatrao da je to pametna ideja i podržao je Hezbolah kao udarnu šaku Irana na Bliskom istoku i Hamas, što mu je zamjereno i prigrabljeno kao dokaz da podržava i postaje centar podrške terorizmu na Bliskom istoku, jer je Iran prema Trumpovoj kvalifikaciji centar terorizma koji ugrožava cijeli svijet’, objasnio je Dizdarević.

Moguće formiranje vojne alijanse?

Ne isključuje mogućnost da Turska ima više sklonosti za katarsku alijansu.

‘Turska je duboko vezana za Muslimansku braću, sa krilima tendencije da budu i kod nas. Ne bih se iznenadio da se formira vojna alijansa’, smatra stručnjak.

Sve je to igranje vatrom i ne treba biti idiot pa tu priču radikalno gurati do kraja, smatra Dizdarević.

‘Nažalost svaki put kada se približava kraju jedan veliki konflikt otvara se novi. Rat u Siriji se polako približava svom kraju. Asad pokušava ostvariti vojno ono što je govorio na početku, očistiti Siriju od terorista. Rat u Siriji ide prema kraju, a odmah se otvara novi front gdje će se stvoriti novi biznis. Nažalost, nema većeg biznisa od rata’, zaključio je te dodao:

‘Niko se ne pita zašto prije rata u Siriji nije bio sirijskih zbjeglica, ili iračkih.. Svi govore o posljedicama terorizma, a ne odakle je, kako i kada se pojavio’, zaključio je Dizdarević.