POVRATAK STAROG SIMBOLA ROPSTVA: Iznimo vidljiv znak života lišenog slobode – ‘To je moj ožiljak iz rata’

Kada Adriana uđe u neku prostoriju nema osobe koja je ne primijeti. Njezina upečatljiva haljina neonsko ružičaste boje i veliki biseri oko njezinog vrata ne mogu ni približno opisati njezinu osobnost.

Nekoliko centimetara ispod ključne kosti, ispod velike i debele ogrlice, na tijelu 17-godišnje Adriane tintom za tetoviranje ispisano je ime njezina vlasnika.

‘Zovem je svojim ožiljkom iz rata kojeg sam dobila kada sam imala 14 godina’, ispričala je Adriana.

Jasni znak života kojeg je živjela i zbog kojeg se često morala pretvarati da je netko drugi, velikim je slovima ispisan preko njezinih prsa.



‘Tetoviranje imena vlasnika daje do znanja drugim svodnicima da ste u nečijem vlasništvu, da već nekom pripadate’, objasnila je u intevjuu za CNN.

Potpis svodnika

Kada je imala samo 14 godina, Adriana je postala vlasništvom čovjeka kodnog imena ‘Cream’ koji joj je obećao ugodan život. Ono na što se zauzvrat morala obvezati je malo ‘prljavog posla’.

Osim psihičkog zlostavljanja i emotivne patnje, trajni ožiljak nastao tetovažom trajni je podsjetnik na nasilje, strah i zlostavljanje koje svakodnevno proživljava na tisuće žena čiji je život u rukama svodnika, a posljednjih nekoliko godina policijski se službenici sve češće susreću s takvim tetovažama.

‘Prvi put kada sam postala svijesna što takve tetovaže znače bilo je prije pet godina. To je samo jedan od načina kontrole djevojaka i takva tetovaža predstavlja jasnu poruku drugim svodnicima čije je djevojka vlasništvo’, rekla je Lillian Carranza iz LAPD-a.

Torba s novcem tetovirana na ruci, natpis ‘Fu** You, Pay Me’ tetoviran na vratu, veliki inicijali preko lica, ime ili nadimak svodnika tetovirano preko međunožja, barkod na zapešću… samo su neki od oblika tetovaža kojima svodnici obilježavaju svoje vlasništvo baš kao što se to, ne tako davno, radilo s robovima. Robovlasništvo se vratilo u naš svijet u pomalo izmijenjenom obliku no s istom svrhom.

Osobni izbor

Odvjetnica za djecu i maloljetnike, Lois Lee objasnila je kako djevojke koje se upuste u takav robovlasnički odnos isprva ne vide kamo on vodi.

‘One to vide drugačije. One pripadaju nekom i to im je u tim trenucima iznimno važno. Jedom je jedna djevojka, kada je dobila tetovažu rekla: ‘Sada sam dio skupine”, rekla je Lee.

‘Bila sam ponosna što je imam. Ta tetovaža značila je: nikad te neću napustiti, ako označim svoje tijelo tvojim imenom, riskiram život za tebe i spremna sam učiniti sve za tebe’, ispričala je Adriana govoreći o svojoj tetovaži.

Kazala je kako je prošla kroz sve što je mogla. Imala je pištolj naslonjen na glavu i nož na vratu. Navikla je biti budna 24 sata na dan.

Sama pristala na takav život

Njezin novi život počeo je kada je imala samo 13 godina. Bila je buntovna djevojka koja je odlučila pobjeći od kuće u kojoj je odrastala samo s ocem jer, kako je rekla, njezina majka nije bila dijelom njihove jednadžbe.

Jedne je večeri otišla na kućnu zabavu nedaleko od njezine kuće i to je bila večer u kojoj se sve promijenilo u kojoj je njezin život krenuo u potpuno drugačijem smjeru od onog kojeg je očekivala.

Upoznala je muškarca koji je točno znao što joj mora reći, obećao joj je novac, automobil i život na visokoj nozi, a potom ju je upoznao s djevojkama koje su bile na zabavi, a koje su na prvu bile izuzetno lijepo obučene, dotjerane sa savršenom kosom i manikurom. Njihov se život činio poput čistog zlata. Poželjela je biti jedna od njih.

‘Razmišljala sam kako su sjajne, gledala sam ih koliko su lijepe, svidjela mi se njihova čista odjeća, sviđalo mi se sve na njima’, prisjetila se Adriana te dodala kako u tom, trenutku nije razmišljala o posljedicama, ubojicama i silovateljima.

‘Razmišljaš samo o novcu kojeg možeš zaraditi, o stvarima koje možeš posjedovati, o tome da ne moraš ići u školu da bi si mogao nešto priuštiti, razmišljaš kako više nećeš morati slušat nikog’, dodala je.

Nova pravila igre

Adriana ne žali da ju se gleda kao žrtvu. Kaže, to je bio njezin osobni izbor. Nitko je nije prisilio na to.

No ipak, Adriana je bila seksualna ropkinja. Ubrzo nakon što je ušla u taj svijet shvatila je što znači pripadati nekom i koliko bole udarci koje bi dobila kada ne bi donijela dogovoreni iznos.

Iako danas postoji manji broj maloljetnica u ovom poslu, zahtjevi svodnika sve su brutalniji. Svodnici od djevojaka danas traže puno više nego prije. Traže ih da provaljuju u automobile, da ukradu novac od osobe koja je tražila seksualne usluge, da preprodaju droge…

Igra se uvelike promijenila. U SAD-u je od 2007. registrirano oko 40.000 ljudi kao žrtve seksualnog ropstva.

Lee napominje kako danas sve više pripadnika, odnosno vođa velikih bandi preuzima posao svodnika i osim preprodaje droge preuzimaju polje prostitucije.

Nakon što je odlučila izaći iz biznisa, život za Adrianu bio je sve samo ne jednostavan. Trenutno polaže ispite kako bi stekla srednjoškolsku diplomu i svojim javnim istupima pomaže drugim djevojkama da učine isto.