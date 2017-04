POVIJESNI TRENUTAK: U New Yorku potpisan sporazum koji bi trebao usporiti zagrijavanje planeta

Predstavnici 171 države, među kojima i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, potpisali su u petak u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku međunarodni sporazum koji bi trebao usporiti zagrijavanje planeta dogovoren na konferenciji o klimi u Parizu u prosincu prošle godine.

Pariškim sporazumom 195 država obvezalo se ograničiti globalno zagrijavanje na manje od 2 stupnja Celzijeva u usporedbi s predindustrijskim razdobljem, što znači da svijet treba okrenuti leđa fosilnim gorivima.

“Ovo je povijesni trenutak. Nikada prije nije toliko velik broj zemalja potpisao neki međunarodni sporazum u jednom danu”, rekao je otvarajući svečanost glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon.

Prethodni rekord postavljen je 1982. kada je 119 zemalja parafiralo UN-ovu konvenciju o pravu mora.



Ban Ki-moon čestitao je svim potpisnicima, a posebno predstavnicima 15 malih, većinom otočnih država koje su ovom prigodom predale i instrumente o ratifikaciji sporazuma, a kojima posebno prijete klimatske promjene. To su Barbados, Belize, Fidži, Granada, Maldivi, Maršalovi Otoci, Mauricijus, Nauru, Paulu, Palestina, Sveti Kristofor i Nevis, Sveta Lucija, Samoa, Somalija i Tuvalu.

“Vrijeme potrošnje bez snošenja posljedica je završilo”

Ban Ki-moon upozorio je da je svijet suočen s rekordnim globalnim temperaturama, rekordno brzim topljenjem ledenjaka i rekordnim razinama CO2 u atmosferi, apelirajući na svjetske čelnike da sporazum stupi na snagu što je moguće prije.

“Utrkujemo se s vremenom. Vrijeme potrošnje bez snošenja posljedica je završilo”, kazao je.

Svjetske čelnike pozvao je da dekarboniziraju svoja gospodarstva i pomognu siromašnim zemljama, ističući da borba protiv klimatskih promjena nije opterećenje nego donosi i mnogobrojne koristi u vidu iskorjenjivanja siromaštva, stvaranja zelenih radnih mjesta, eliminacije gladi, sprječavanja nestabilnosti i poboljšanja života ljudi.

“Borba protiv klimatskih promjena ključna je za ostvarenje ciljeva održivog razvoja”, istaknuo je.

“Danas sklapamo novi savez s budućnosti”, kazao je Ban Ki-moon, pozivajući da se obećanja pretvori u djela radi budućih generacija.

“Moć gradnje boljeg svijeta u važim je rukama”, zaključio je.

Francuski predsjednik Francois Hollande, koji je prvi potpisao sporazum, istaknuo je da je svijet u Parizu pokazao solidarnost, partnerstvo i odgovornost i pozvao na brzu ratifikaciju sporazuma kako bi se dana obećanja brzo pretvorilo u djela.

Ratificiranje sporazuma

Da bi sporazum stupio na snagu, ratificirati ga mora 55 zemalja koje ispuštaju najmanje 55 posto svih emisija plinova s učinkom staklenika, napomenuo je, ističući da će francuski parlament to učiniti do ljeta, a EU do kraja godine.

Hollande je pozvao cijeli svijet i sve ljude a ne samo države da se uključe u borbu protiv klimatskih promjena.

“Čovječanstvo je sposobno za najbolje i najgore. Danas svjedočimo najboljem. Ostavimo za sobom ono najgore, našu sposobnost uništavanja i sačuvajmo dragocjena bogatstva kako bismo ih ostavili budućim generacijama”, kazao je.

Ollana Humala, predsjednik Perua koji je predsjedao konferencijom COP20 koja je udarila temelje Pariškom sporazumu, pozvao je na mobilizaciju najvećeg partnerstva u povijesti planeta protiv najvećeg zajedničkog neprijatelja – klimatskih promjena, radi planeta i radi razvoja, kako bi se osigurala održiva budućnost za sve ljude.

Zamjenik kineskog premijera Zhang Gaoli istaknuo je da je potpisivanje ovog sporazuma dokaz odlučnosti Kine u borbi protiv klimatskih promjena.

“Kina je imala ključnu ulogu u pregovorima, odgovorna je zemlja u razvoju i kineski narod ispunjava svoje obveze”, kazao je.

“Naporno ćemo raditi da iskreno provedemo Pariški sporazum”, istaknuo je, dodajući da bi Kina ratifikaciju trebala dovršiti do rujna ove godine.

Kerry citirao Mandelu

Kina je odgovorna za 20 posto globalnih emisija stakleničkih plinova.

Američki državni tajnik John Kerry pozvao je također na brzu provedbu Pariškog sporazuma, citirajući riječi Nelsona Mandele: “Uvijek izgleda nemoguće dok se ne učini.”

SAD, koji je odgovoran za 18 posto globalnih emisija, obećao je da će sporazum ratificirati do kraja godine.

Sporazum je tako dogovoren da demokratskom predsjedniku Baracku Obami neće trebati pristanak Kongresa u kojem većinu imaju republikanci i koji se protive tekstu sporazuma.

Skupu su se obratili i talijanski premijer Matteo Renzi, kanadski premijer Justin Trudeau, brazilska predsjednica Dilma Rousseff i dr., kao i američki glumac Leonardo DiCaprio.

Na borbu protiv posljedica klimatskih promjena nazočne je pozvalo i 197 djece iz cijelog svijeta, predstavnici strana Pariškog sporazuma.

Sporazum je prvo potpisao francuski predsjednik Francois Hollande, a nakon njega potpisali su ga predstavnici 15 zemalja koje su ga odmah i ratificirale te ostali govornici na skupu.

Potom su ga protokolarnim redosljedom potpisali predstavnici svih ostalih država, uključujući hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.